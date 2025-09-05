به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام یحیی جهانگیری، دبیر جایزه جهانی شهید صدر، با اشاره به برگزاری نخستین دوره این جایزه در مهرماه سال گذشته، اظهار داشت: تجربه دوره اول نشان داد که ظرفیت‌های ارزشمندی برای عرضه اندیشه‌های اسلامی در سطح بین‌الملل وجود دارد و همین امر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر را ایجاب می‌کند.

جهانگیری افزود: جایزه جهانی شهید صدر با هدف شناسایی و تقدیر از نظریات علوم انسانی اسلامی شایسته ارائه جهانی طراحی شده و تلاش دارد اندیشه‌های برخاسته از حوزه‌های علمیه و مراکز علمی ایران را در عرصه جهانی مطرح کند.

به گفته وی، از جمله اهداف این جایزه، ارتقای سهم علوم انسانی اسلامی در تولید علم، معرفی اندیشمندان اثرگذار در عرصه بین‌الملل و فراهم‌سازی زمینه ترجمه و انتشار آثار برگزیده به زبان‌های خارجی است.

دبیر جایزه جهانی شهید صدر تصریح کرد: با برگزاری دوسالانه، فرصت بیشتری برای شناسایی نظریه‌های اصیل، داوری دقیق آثار و ایجاد ارتباط با اندیشمندان جهان فراهم خواهد شد.

جهانگیری در پایان گفت: امیدواریم جایزه شهید صدر بتواند به سکوی پرتابی برای معرفی ظرفیت‌های علمی حوزه و دانشگاه ایران در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.