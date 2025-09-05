آغاز حملات ویرانگر به شهر غزه؛ کاتز: قفل درهای جهنم شکسته شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، رژیم صهیونیستی از آغاز حملات ویرانگر علیه شهر غزه خبر داد.

یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما دستور تخلیه یک ساختمان چند طبقه در شهر غزه را صادر کردیم. شروع به شکستن قفل‌های درهای جهنم به روی غزه کرده‌ایم.

کاتز ادعا کرد: هم اکنون درهای جهنم را در غزه باز کردیم. دستور تخلیه یک ساختمان چند طبقه را قبل از هدف قرار دادن آن صادر کردیم. هنگامی که در باز شود، بسته نخواهد شد و عملیات ما به شکل تدریجی تا حماس به شروط ما تن دهد، ادامه خواهد داشت. در راس این شروط آزادی همه اسیران و خلع سلاح حماس است و گرنه نابود خواهد شد.

همزمان رادیو رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که ارتش این رژیم اندکی قبل اطلاعیه‌هایی روی محله شیخ رضوان در شهر غزه ریخته است.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که نیروی هوایی این رژیم عملیات تدریجی برای ویرانی ساختمان‌های بلند در شهر غزه را شروع کرده است.