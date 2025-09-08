تصادف در محور بجنورد به بدرانلو یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گزارشی مبنی بر وقوع تصادف در محور بجنورد–بدرانلو و پس از روستای قره‌نوده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر خراسان شمالی اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله تیم‌های امداد و نجات پایگاه بدرانلو به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی مشخص شد این تصادف سه مصدوم و یک فوتی به دنبال داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی افزود: اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام و سپس آنان با همکاری اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند. همچنین پیکر فرد جان‌باخته برای طی مراحل قانونی تحویل عوامل مربوطه شد.