تلاش برای خلع سلاح مقاومت در ۳ جبهه؛ راهبرد آمریکا و اسرائیل چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری المیادین در مقاله‌ای به بررسی راهبرد رژیم صهیونیستی در خصوص سلاح گروه‌های مقاومت در منطقه پرداخته و نوشت که این یک نبرد در واحد در سه جبهه مختلف است. البته یمن نیز از آتش این نبردها دور نیست، اما جغرافیا و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی، آن را در جایگاهی متفاوت قرار می‌دهد.

سلاح مقاومت فلسطین

محور اصلی استراتژی آمریکا برای غزه و کرانه باختری، نابودی حماس و خارج کردن آن از صحنه جغرافیایی و سیاسی فلسطین، و خلع سلاح مقاومت در کرانه باختری و غزه است.

سلاح مقاومت در فلسطین شدیدترین ضربات سیاسی و امنیتی و نظامی را به رژیم صهیونیستی وارد کرده است، با این وجود عناصری که پیش از این تجربه‌های شکست خورده‌ای در نبرد با رژیم صهیونیستی داشته‌اند، ایده خلع سلاح مقاومت که توسط رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود را پذیرفته‌اند. آنها نمی‌خواهند تصویر مبارز فلسطینی که با پای برهنه تانک مرکاوا را تعقیب می‌کند، در ذهن نسل آینده فلسطینیان باقی بماند. آنها نمی‌خواهند شعله مقاومت در سینه فلسطینیان روشن بماند، زیرا سازش را «تنها گزینه استراتژیک برای اعراب» می‌دانند

سلاح حزب الله

حزب الله لبنان در هفته‌های اخیر صدای خود را بلند کرده و نبرد بر سر سلاح را «کربلایی» توصیف کرده است. حزب الله با این کار، به این نکته اشاره می‌کند که دشمن کمین‌کرده در جنوب، به هیچ تعهد و الزامی عمل نکرده و به تجاوزات ادامه می‌دهد، اشغال خود را گسترش می‌دهد، اسرا را نگه می‌دارد و لبنان و مقاومت را به دور جدیدی از جنگ تهدید می‌کند.

در شرایط نامساعد کنونی، گروهی از لبنانی‌ها با عجله به دنبال خلع سلاح حزب الله هستند تا لبنان را به سال‌های جنگ داخلی و سوءاستفاده رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به مقاومت منطقه بازگردانند. دولت لبنان در تعامل با مسئله سلاح، دو مرحله را پشت سر گذاشته است. مرحله اول، همسویی با طرح‌های «خلع سلاح فوری و بی‌قید و شرط» است و مرحله دوم، اتخاذ سیاست «گام به گام» در قبال تحولات است.

المیادین می‌افزاید که با توجه به تحولات موجود، سه گزینه پیش روی حزب‌الله است. حزب الله اگر بخواهد سلاح خود را قبل از دستیابی به اهدافش تحویل دهد، با یک «خودکشی آشکار» روبرو خواهد شد و اگر سلاح خود را تحویل ندهد، خطر دور جدید جنگ با رژیم صهیونیستی را به جان خریده است. لذا حزب الله تلاش می‌کند «گزینه سوم» را دنبال کند. این گزینه شامل فشار برای واداشتن دولت و متحدانش به ترغیب واشنگتن و تل‌آویو برای تعامل با خواسته‌های دولت لبنان از یک سو و فشار برای گفتگوی ملی جهت رسیدن به «استراتژی ملی برای امنیت و دفاع» است.

در این شرایط، دولت لبنان در مقابل سه گزینه پیچیده قرار دارد. اول: بازگشت از تصمیمات دولت و ضرب الاجل آن برای اجرای «انحصار سلاح» بر اساس خواست حزب‌الله است که این گزینه دولت لبنان را با متحدان عربی و بین‌المللی خود به چالش می‌کشاند. راه دوم اجرای این تصمیم با زور است که در بستر کنونی لبنان بعید به نظر می‌رسد و ممکن است وحدت لبنان را دستخوش خطر کرده و احتمال بروز جنگ داخلی را افزایش دهد. راهکار سوم همراهی با حزب الله در دعوت به گفتگو و توافق بر سر یک استراتژی ملی برای امنیت و دفاع، و در عین حال اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی از طریق واشنگتن، بروکسل و پاریس، برای عمل به تعهدات خود است.

البته مهم‌ترین نکته در مورد دولتمردان لبنان این است که آنها اختیار تصمیم گیری مستقل را ندارند و بدون مداخلات خارجی نمی‌توانند تصمیم نهایی را بگیرند.

سلاح عراق

تقابل سیاسی و امنیتی آمریکا و اسرائیل با نیروهای حشد شعبی سخت و پیچیده است. واشنگتن در جنگ خود علیه حشد شعبی به استفاده از دو تاکتیک متوسل می‌شود: اول؛ سلاح تحریم‌ها و تهدید به بازگشت عراق به سال‌های دهه ۹۰ و محاصره شدید عراق. دوم تهدید عراق با سلاح رژیم صهیونیستی. برخی منابع می‌گویند که واشنگتن هشدار داده که صهیونیست‌ها احتمالاً سناریوی جنگی خود علیه مقاومت لبنان را در عراق نیز بازتولید خواهند کرد.

در مقابل، دفاع از سلاح مقاومت و گروه‌های آن در عراق نیز وظیفه‌ای دشوار به نظر می‌رسد. در همین رابطه تلاش‌هایی برای فشار بر مرجعیت شیعی در نجف اشرف برای عدول از صدور فتوای جهاد کفایی که مبنای تشکیل نیروهای حشد شعبی بود، شکل گرفته است. با این حال، مرجعیت همواره حامی گزینه مقاومت بوده و خواهد بود.