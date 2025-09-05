  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست های نوجوان در کاپ آسیا شد

تیم بسکتبال نوجوانان در کاپ آسیا و برای کسب جایگاه پنجم تا هشتم این رقابت ها به مصاف بحرین می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال ایران امروز (جمعه ۱۴ شهریور) در مرحله یک چهارم کاپ آسیا مقابل نیوزلند شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی بازماند.

بدین ترتیب این تیم باید دیدارهای خود را برای کسب جایگاه پنجم تا هشتم دنبال کند. بحرین حریف ایرلن در این مرحله است.

دیدار برابر بحرین صبح‌ روز شنبه (۱۵ شهریور) برگزار می شود، تیم بسکتبال نوجوانان ایران در صورت برد در این دیدار، برای کسب جایگاه پنجم باید با برنده دیدار دو تیم چین تایپه و کره جنوبی رقابت کند و در صورت باخت با بازنده این دیدار برای کسب جایگاه هفتم رقابت می کند.

بحرین پنجمین حریف تیم بسکتبال نوجوانان ایران در کاپ آسیا است

کد خبر 6580695
زینب حاجی حسینی

