فعالیت ۳۸ اتحادیه صنفی در ری؛رتبه نخست استان تهران در بازرسی آرد

حسین سبزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز دوره مدیریتی خود اظهار داشت: پس از اعتماد رؤسای اتحادیهها، تلاش شد تا اتاق اصناف از یک ساختار صرفاً اداری خارج شده و به نهادی صنفمحور و اتحادیهمحور تبدیل شود.
رئیس اتاق اصناف ری اضافه کرد: دغدغههای اصناف از دل اتحادیهها و کسبه استخراج و با همراهی ۳۸ اتحادیه صنفی، اداره صمت، فرمانداری و نمایندگان مجلس، اقدامات مؤثری آغاز شد.
وی به نقش اتاق اصناف ری در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در همان روزهای نخست، «اتاق بحران» با حضور دستگاههای اجرایی در محل اتاق اصناف تشکیل شد تا با هماهنگی کامل، مشکلات صنفی و مردمی مدیریت شود.
سبزعلی ادامه داد: اگرچه در روزهای ابتدایی با صفهای طولانی نانوایی مواجه بودیم، اما با ایجاد آرامش و اعتماد، شرایط در کوتاهترین زمان ممکن به حالت عادی بازگشت.
رئیس اتاق اصناف ری افزود: دو نانوایی صنعتی در شمسآباد و عشقآباد با ظرفیت پخت روزانه ۲۰۰ تن نان راهاندازی شده که علاوه بر تأمین نیاز بخش عمدهای از ری، در مواقع بحران میتوانند نیاز دو سوم استان تهران را برطرف کنند.
وی همچنین با اشاره به رکود نسبی بازار پس از جنگ، گفت: با واحدهایی که اقدام به گرانفروشی کنند بهطور قانونی برخورد خواهد شد، اما واحدهایی که با ارائه تخفیف و برگزاری جشنواره به رونق بازار کمک کنند، مورد حمایت اتاق قرار میگیرند.
سبزعلی در ادامه از راهاندازی اپلیکیشن «همیار بازرس» خبر داد و تصریح کرد: بازرسیها در ری بهصورت آنلاین و دقیق انجام میشود و بر همین اساس، این شهرستان رتبه نخست استان در نظارت بر توزیع آرد را کسب کرده است.
وی با انتقاد از مصوبه انتقال اتحادیههای آلاینده از تهران به ری، گفت: با پیگیریهای نماینده مردم تهران در مجلس، دکتر یزدیخواه، این مصوبه متوقف شد، چرا که اجرای آن ضمن تحمیل بار اجرایی سنگین به شهرستان، موجب تضعیف ظرفیت صنفی ری میشد.
رئیس اتاق اصناف ری همچنین از آغاز ساخت ساختمان جدید اتاق اصناف خبر داد و افزود: با تکمیل این پروژه، خدمات صنفی بهصورت متمرکز ارائه خواهد شد و مردم بدون دغدغه میتوانند صفر تا صد خدمات خود را در یک مکان دریافت کنند.
سبزعلی با اشاره به شرایط بازار در ری بیان داشت: با وجود قرارگیری در جنوب تهران، نباید شاهد اجارهبهای بالا و قیمتهای گزافتر از مناطق مرکزی پایتخت باشیم. هدف اصلی ما حمایت از تولید داخلی، کاهش هزینههای معیشت مردم و تبدیل ری به قطب تولید استان تهران است.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی ری در ایام جنگ با ظرفیت ۷۰ درصدی فعالیت داشتند و برای تقویت این حوزه، نمایشگاههای ویژه تولیدات داخلی در سطح شهرستان برگزار خواهد شد تا هم تولیدکنندگان دیده شوند و هم مصرفکنندگان با کیفیت واقعی محصولات آشنا شوند.
سبزعلی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه ۱۲۴ و شماره تماس ۵۵۹۶۴۲۰۴ برای دریافت شکایات مردمی فعال است و حمایت از مصرفکننده و مقابله با گرانفروشی در اولویت اتاق اصناف قرار دارد.
