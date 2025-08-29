محمد عطریانفر در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به ابعاد و الزامات حفظ وحدت و انسجام شکل گرفته در دوران جنگ ۱۲ روزه که به تلقی رهبری تحت عنوان «اتحاد مقدس» مطرح شد، گفت: پیامد واقعه تلخ جنگ و حمله شرمآور اسرائیل و آمریکا به ایران، علیرغم ایرادخسارتها و فرصتها و ظرفیتهای مادی و انسانی که از دست رفت، اما با عنایت به اتخاذ رویکرد هوشمندانهملت در برابر فریب و خشونت دشمن، برای نظام سیاسی و جامعه ایران برکات و آثار مثبت و روشنگری حاصل شد.
وی افزود: اولین نکتهای که در جریان این نبرد نابرابر و سراسر فریبکارانه، توجه جامعه ایرانی و مخاطب جهانی را به خود جلب کرد، این بود که گرچه رژیم تبهکار اسرائیل و آمریکا در گام نخست با بمباران و شلیک موشک برخی مواضع ایران و ظرفیتهای فناوری هستهای کشور را هدف قراردادند و چهرههای ارجمندی از فرماندهان ارشد نظامی را شهید کردند، اما تمام امید و اعتمادشان به بروز وسیع حوادث داخلی و هیجان و شورش اجتماعی بود، که به عنوان بخش مکمل و تمام کننده علیه حاکمیت، پایداری سیاسی نظام را با آشوبی فراگیر درگیر کند و ساختار حاکمیت با گسست نظم اجتماعی به فروپاشی بیانجامد.
اتحاد مردم در مقابل دشمن، نشاندهنده «تراز ارزش و اعتبار» بالای جامعه ایرانی بود
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران عنوان کرد: امید واهی دشمن به واکنش ساختارشکنانه طبقات مختلف جامعه ایران بود که سالهاست نقدهای منصفانهای نسبت به تبعیضها و فسادها و نحوه خدماترسانی نامناسب حاکمیت و دولتها داشته و دارند. از نظر دشمن این نارضایتی عمومی میتوانست زمینه آغاز حرکتهای آشوب طلبانهای باشد که توسط اسرائیلیها و آمریکاییها هدایت شود تا هدف اصلی حملات آنها که همانا فروپاشی نظام است، تکمیل شود. اما برخلاف انتظار دنیای استکبار، مردم نه تنها با توقعات شرمآور آنان همراهی نکرد، بلکه با انسجام و همدلی در برابر تجاوز خارجی ایستاد و با حفظ حقانیت خود در اصل انتقاد، اما پشت سر حکومت قاطعانه ایستاد و با موضعگیری درست و پشتیبانی آرمانی و ملی، رسم جوانمردی را به زیبایی هرچه تمامتر بجا آورد.
عطریانفر همچنین بیان کرد: این واقعیت، نشاندهنده «تراز ارزش و اعتبار» بالای جامعه ایرانی بود که هویت و حقیقت خود را با ظرفیتی فوق انتظار در چشم حاکمیت به نمایش گذارد. با وجود دلخوریها و گلایهمندیهای زیاد نسبت به سیاستها و رفتار ناعادلانه حاکمان و تأثیر مدیریت منفی آنها بر زندگی اقتصادی جامعه و استمرار غیر قابل دفاع شرایط تحمیلی بر سبد معیشتی و دوام دشواریها، ملت یکپارچه خود را در مقام حمایت بیقید و شرط حاکمیت قرارداد و به تدابیر رهبری و مسئولان ارشد کشور اعتماد کرد. این دستاورد، مهمترین نتیجه شگفتآوری است که بیهیچ مزد و منتی در اختیار حاکمیت قرار گرفت.
رهبری با اراده آهنین در میانه میدان تدبیر و فرماندهی ایستاد
وی ادامه داد: راجع به ناتوانی مسئولان در جنگ نکات دیگری است که نشان میدهد در زمینه اقناع افکار عمومی جهان و روایت مظلومانه جنگ از زبان جامعه مدنی و پدافندعامل و غیرعامل، ضعفهایی وجود دارد که باید رفع شود و دفاع سرزمینی تقویت گردد. به هر حال شناخت ناتوانیها در هنگامه نبرد و تدارک الزامات رفع آن خود بخشی از راه حلهایی است که باید بدان توجه میشد. این حادثه و مواجهه تمام عیار مشخص کرد جریانهای نفوذی چگونه در نهادهای قدرت ایران جاخوش کرده بودند و همچنان بالقوه در حال ضربه زدن از داخل هستند. به نظر میرسد حاکمیت باید با همکاری و انعطاف لازم با منتقدین و کاربست نقش ملی آنان و البته رقبای سیاسی خود در مقام کشف و طرد ردپا و انهدام پایگاه دشمن گام مؤثر بردارد و با پدیده نفوذ به طور منطقی مقابله کرده و از آدرسهای غلط که پایه تسویه حسابهای غلط و گمراه کننده است، بپرهیزد. توجه به این نکات به عنوان ضرورت درک راهکارهای درست برای برون رفت از مشکلات برای آینده مطرح میشود.
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نقش رهبری در مسیر شکلگیری اتحاد مدام را بسیار حائز اهمیت خواند و یادآور شد: در ماجرای خطیر مقاومت، رهبری با قدرت و اراده آهنین در میانه میدان تدبیر و فرماندهی ایستاد و نشان داد که نقش پیشوا در هدایت امور در متن بحران به چه میزان مهم و تعیین کننده است. رهبری بلافاصله به ضعف فقدان ناشی از حضور فرماندهان پس از شهادت آنان پاسخ داد و با جایگزینی افراد، کاستیها را به سرعت ترمیم کرد. در کمتر از دوازده ساعت، نیروهای مسلح از حالت آمادهباش به آرایش هجوم و حمله درآمدند و تحت تدابیر فرماندهی کل توانستند به مقاومت ادامه و به تهاجم دشمن پاسخی درخور و فوق انتظار دهند.
ملت ایران در کمتر از چهار روز توانست جنگ را به نفع خود تغییر دهد
عطریانفر تصریح کرد: این اقتدار معنوی و ملی رهبری، خودباوری نیروهای مسلح را به آنان یادآوری کرد و آنها را با اعتماد به نفس در عالیترین حد ممکن به صحنه آورد. و مزید بر آن انسجام ملی و پشتیبانی ملت از قدرت و سازمان بازدارنده نظامی نیز به تقویت روحیه رهبری و نیروهای مسلح بسیار کمک کرد. در این رویداد، رهبری نقش منحصر به فردی را ایفا کردند و قوای مسلح توانستند در کمتر از دوازده روز، آرایش صحنه نبرد را به کلی تغییر داده و دستاوردهای مهمی را به نفع نظام سیاسی ایران کسب کنند. به عبارتی، گزاره غیرقابل باوری به نام آتشبس، با اقدام پیش دستانه آمریکا بنا و به استیصال رژیم جنایتکار اسرائیل شکل گرفت و از طریق واسطهها، با توافقی زودهنگام با ایران، درگیریها متوقف شد.
وی افزود: ملت ایران در کمتر از چهار روز، حتی با وجود آسیبهایی که دید، توانست روند جنگ را به نفع خود تغییر دهد و دست برتر را از آنِ ملت ایران و نیروهای مسلح کند. به هر حال جنگ خاتمه یافت و مردم احساس شادی و پیروزی کردند.
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح به دور از هرگونه غفلت، در حال حاضر دیگربار به هوشیاری همیشگی خود بازگشتهاند. اگرچه وضعیت کنونی نشاندهنده ناپایداری شرایط است؛ چرا که روشن نیست آتشبس تا چه زمانی میتواند پایدار باشد. موضوع هستهای همچنان در مرکز مراقبت و حساسیتهای دشمن قرار دارد و آنها به واکنشهای خود ادامه میدهند. دیپلماسی خارجی کشور در حال تلاش برای گفتگو حول تحقق تکالیف و بازگشت کشورها به تعهدات برجامی است و لاجرم در صورت بازگشت مکانیزم ماشه و شکست آتش بس، معلوم نیست سطح تخریبها و آسیبهایی که دشمن دوباره میتواند وارد کند، چه میزان خواهد بود.
مهمترین رکن برای حفظ دستاوردهای جنگ، انسجام پایدار مردم است
عطریانفر همچنین با اشاره به لزوم رفع ضعفها و بهبود وضعیت پایداری در رویارویی با دشمن بیان کرد: در این شرایط، ضرورت دارد تدابیر بدرستی و بدور از هیجان و بزرگنمایی و خودشیفتگی اتخاذ شود و سیاستها با آیندهنگری دقیق و اولویت بندی و با توجیه امر نزد افکار عمومی اجرا گردد. هدف دولتمردان و بدنه نخبگانی کشور، فراهم کردن آرامش برای مردم و برنامهریزی برای مقاومت و مقابله با چالشهای آینده است؛ بنابراین باید به مزیتها، ظرفیتها، تابآوری ملی و توانمندیهای خود واقعبینانه توجه کنیم.
وی با طرح این موضوع که ملت به صورت ذاتی ویژگیهای ارزشمندی دارد که باید آن را حفظ و تقویت کرد، گفت: مهمترین رکن برای حفظ دستاوردهای جنگ، انسجام پایدار مردم است. آحاد ملت باید با حاکمیت احساس امنیت و همدلی داشته باشند و درک کنند که در صورت بروز هرگونه حادثه، قادرند از حکومت و نیروهای مسلح خود حمایت کنند. در این زمینه، نقش رهبری مجدداً پررنگ میشود. گرچه این نقش همیشه و در همهحال مهم است لکن رهبری با هوشیاری خاصی که محصول مطالعات عمیق، تجارب تاریخی و ناشی از ذکاوت و اعتماد به نفس بی نظیر ایشان است، به خوبی میداند که آینده باید با اصلاح روندهای ناصواب به ریل صلاح و سداد برگردد و تدابیر ملی بدرستی رقم خورَد و در عرصه مشکلات و هجوم دشمن ضعف و سستی نباید گریبانگیر ملت شود. کسانی هم که نگاه انتقادی به فضای مدیریت موجود کشور دارند بر این نکته واقفاند که ضرورت دفاع از تمامیت کشور و یکپارچگی ملی موضوعی فراتر از مناقشات متعارفی است که در شرایط عادی میدان تاختوتاز رقیبان است. و ایفای نقش ملی هرکس در گرو وحدت تمام عیار آحاد ملت و بالاخص نخبگان و گروههای مرجع سیاسی و اجتماعی است.
بسیاری این اختلافات در کشور، بیجا و غیرضروری و سو تفاهم است
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران تأکید کرد: حدفاصل حوادث پیش آمده و پیامد پذیرش آتش بس تا به امروز نزدیک دو ماه میگذرد، متأسفانه در سطح نخبگان و گروههای سیاسی کشور، مجدداً برخی دغدغهها، گلایهها و مخالفتها بروز کرده است. هر کسی نظری دارد؛ عدهای توصیه میکنند حاکمیت باید از این حادثه درس بگیرد و به مردم توجه کند. متقابلاً گروهی همچنان بر طبل رادیکالیسم علیه دولت میکوبند. جماعتی از افراطیهای اصولگرا دوباره به رقیبان سیاسی خود چنگ و دندان نشان میدهند. افرادی با سو استفاده از تریبونهای رسمی کشور از جمله منابر جمعه و جماعات و نهاد پارلمان در مقام تضعیف دولت خدمتگزار برآمدهاند، برخی نقدهایی که دیروز به حاکمیت میکردند را تکرار میکنند و به موضع مخالفت برمیگردند.
وی در ادامه تأکید کرد: این صحنه زد و خوردهای فرسوده و پر آسیب میاننیروهای سیاسی نشان میدهد که اختلاف سلیقهها بیش از حد واقعی خود بزرگ شدهاند. گرچه بسیاری از این اختلافات بیجا و غیرضروری و سو تفاهماست و آن بخشهایی هم که احیاناً میتواند قابلقبول باشد، در شرایط نابسامان فعلی کشور، زمان طرحش نیست. چرا که در بحرانها که کیان کشور در خطر قرار میگیرد، باید تنازعات و مناقشهها متوقف شود. اگر تشدیداختلافها باعث تضعیف کیان کشور شود، حاکمیت ابزارهایی را به کار میگیرد تا آنها را ساکت کند. در بزنگاههای پر حادثه، رسانهها، مطبوعات و شبکههای اجتماعی احتیاطا تحت کنترل قرار میگیرند تا مبادا از خلال اقدامات آنان، پیامهای نامطلوب و ضد امنیت و مغایر تمامیت و منافع ملی منتشر شوند.
رهبری از نخبگان میخواهند از ظرفیتهای خود در جهت تقویت منافع ملی استفاده کنند
عطریانفر ادامه داد: البته نباید در احساس نگرانی هم افراط کرد، واقع بینی از اصول مسلم فهم دقیق مسائل و مشکلات است به نظر میرسد موضوعات اختلافی که تاکنون مطرح شده، چندان نگرانکننده و ناامیدکننده نیست و از خلال آنها پیامی به دشمن ارسال نمیشود که امکان بهرهبرداری سو از آن شود. به نظرم موضعگیری و صوابدید رهبری در این زمینه کاملاً هوشمندانه و بهجاست و ایشان با مراقبت و در زمان مناسب پیام شفقت و محبتآمیز خود را به جامعه منتقل میکنند. رهبری از نخبگان میخواهند بهجای درگیریهای حیدری-نعمتی، اختلافات خود را فروگذارند و یا حداقل کاهش دهند و از ظرفیتهای خود در جهت تقویت منافع ملی استفاده کنند. اقدام آگاهی بخش و آرام کننده رهبری در این مرحله، مورد احترام و تأکید اصحاب مُلک و ملت است. نگاه ایشان فراتر از تأمین توقعات و تمایلات گروههای سیاسی است. حتی طبقات اجتماعی که از مناقشات گروههای سیاسی هم دورند و عموماً بیتفاوت هم هستند، نیز مخاطب این پیاماند.
