۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

ترامپ بیکاری آمریکایی‌ها را بالا برد

آمارهای رسمی حاکی از آن است که برای نخستین بار در ۴ سال و نیم گذشته اقتصاد آمریکا در ماه ژوئن شاهد از دست رفتن فرصت‌های شغلی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزارت کار آمریکا گزارش داد که نرخ بیکاری این کشور در ماه آگوست به بالاترین میزان در ۴ سال گذشته رسیده است.

این آمار راه را برای کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا هموار کرده و حاکی از آن است که در ماه ژوئن و برای نخستین بار در ۴ سال و نیم گذشته اقتصاد آمریکا شاهد از دست رفتن فرصت‌های شغلی زیادی بوده است؛ از طرفی این آمار نگرانی‌ها نسبت به ورود اقتصاد آمریکا به رکورد تورمی را نیز افزایش داده است.

کارشناسان سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از جمله سیاست تعرفه‌ای، اخراج مهاجران و اخراج گسترده کارکنان بخش‌های دولتی را اصلی ترین عامل بالا رفتن نرخ بیکاری در این کشور می‌دانند.

کریستوفر راپکی، کارشناس ارشد موسسه FWDBONDS بر این باور است که اقتصاد آمریکا در نزدیک ترین نقطه ممکن به رکود قرار دارد.

وی می‌گوید: شرکت‌ها از استخدام نیرو خودداری می‌کنند و مقصر آنرا باید در سیاست‌های اقتصادی واشینگتن جستجو کرد. تنها راه حل آن هم کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی است.

بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا، در ماه ژوئن اقتصاد این کشور برای نخستین بار از دسامبر سال ۲۰۲۰ معادل ۱۳ هزار فرصت شغلی خود را از دست داده است.

کد خبر 6581132
محمدحسین سیف اللهی مقدم

