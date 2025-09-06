به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح که پس از اجرای موفق فاز نخست در بخش شرقی و غربی این محور دنبال میشود، اقداماتی همچون جمعآوری تابلوهای فرسوده، حذف زوائد شهری، رنگآمیزی و لکهگیری جدارهها، پوشش کولرها و اجرای رزین محافظ بر روی دیوارها در دستور کار قرار دارد.
براساس برنامهریزی انجامشده، این عملیات تا پایان ماه جاری به اتمام خواهد رسید و پس از پایان مراحل رنگآمیزی و تثبیت نماها، نصب تابلوهای جدید نیز انجام میشود.
هدف از اجرای این طرح بهبود خوانایی شهری، افزایش زیبایی محیط و ارتقای کیفیت زیست شهروندان در یکی از محورهای پررفتوآمد پایتخت است.
