به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست رسانهها و اندیشکدههای کشورهای جنوب جهانی، با حضور حدود ۵۰۰ روزنامهنگار، استاد دانشگاه، مقام دولتی و کارآفرین از ۱۱۰ کشور و نهادهای بینالمللی و منطقهای، به مدت پنج روز در شهر کونمینگِ استان یوننان چین برگزار شد. این نشست از ۱۴ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ (۵ تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۵) با هدف توانمندسازی جنوب جهانی در عرصه گفتوگوی بینالمللی، همافزایی رسانهای و اندیشکدهای، و تبدیل وزن اقتصادی فزاینده این بلوک به «صدایی مؤثر» در سپهر ارتباطات جهانی برگزار گردید. در حاشیه برنامه، شبکه مشارکت ارتباطی مشترک جنوب جهانی با حضور بیش از هزار رسانه، اندیشکده و نهاد از ۹۵ کشور بهطور رسمی راهاندازی شد.
در نشست عمومی افتتاحیه، نمایندگان کشورهای مختلف بر «واقعیت سیاسی–اقتصادی» جنوب جهانی و نقش ائتلافهای نوظهوری چون سازمان همکاری شانگهای و بریکسپلاس در ارتقای جایگاه این کشورها تاکید کردند. آنها با اشاره به گسترش چندقطبیگرایی، «نامتقارنی ژئوپلیتیکی» میان شمال و جنوب را بستر شکلگیری «موضع قدرت» کشورهای جنوبی دانستند و مدیریت هدفمند منابع طبیعی را رکن تعامل برابر با شمال عنوان کردند. همچنین کشورهای آسیای مرکزی بهعنوان «گره ارتباطی شمال–جنوب» معرفی شدند که ظرفیت میزبانی گفتوگو در شرایط بحران و دوقطبیشدن را دارند.
نمایندگان اندیشکدهها نیز در سخنرانیهای خود بر نقش این نهادها در ارائه اطلاعات دقیق، تحلیل علمی، طراحی سامانههای هشدار زودهنگام و تقویت ارتباط دولت–شهروند تاکید کردند و هوش مصنوعی را ابزاری کلیدی برای ارتقای پیشبینیپذیری و تصمیمسازی دانستند. پیشنهاد شد پروژههای مشترک مبتنی بر AI میان اندیشکدههای جنوب جهانی توسعه یابد و شبکههای همکاری تقویت شود.
در پنل «رسانه و هوش مصنوعی»، شرکتکنندگان به ظرفیتهایی چون ترجمه برخط محتوا به زبانهای محلی، پایش اخبار جعلی و آرشیو شواهد دیجیتال پرداختند و درباره خطر وابستگی دیجیتال و «استعمار دادهای» در صورت بومیسازینشدن ابزارهای توسعهیافته در شمال هشدار دادند. بر سرمایهگذاری در مدلهای زبان بومی، تربیت نیروی انسانی آشنا با AI و شکلدهی مشارکتهای مسئولانه با بازیگران جنوبی و بینالمللی تاکید شد.
برنامههای نشست شامل جلسات عمومی و کارگاههای تخصصی در محورهایی چون روایتسازی برای صلح، اتاقهای خبر مبتنی بر AI، میراث فرهنگی، همکاریهای انرژیهای تجدیدپذیر و زیرساختهای دیجیتال بود. طبق اعلام دبیرخانه، دو سند شاخص نیز منتشر میشود: «اجماع یوننان» برای گسترش تولید مشترک خبر و تحلیل، و گزارشی پژوهشی درباره مشارکت چین در تولید محصولات فکری عمومی جهانی بر پایه تجربههای همکاری جنوب–جنوب.
شرکتکنندگان، موفقیت جنوب جهانی را در گرو وحدت راهبردی، شجاعت سیاسی و شکلدهی به گفتمان مستقل دانستند و خواستار پیوند نظاممند «دانشِ اندیشکدهای» با «بُرد رسانهای» شدند تا روایتهای اصیل ملتهای جنوب جهانی در عرصه بینالمللی شنیده و دیده شود.
