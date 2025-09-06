به گزارش خبرگزاری مهر، علی مجیدی کودک ۴ ساله‌ای که شاهد ناخوشی مادربزرگش بود، با شماره اضطراری ۱۱۵ تماس گرفت و با شجاعت و هوشمندی، جان او را نجات داد.

در فیلمی سه‌دقیقه‌ای که از این عملیات منتشر شده، تلاش هماهنگ تیم اورژانس برای یافتن محل سکونت علی و مادربزرگش به تصویر کشیده شده است. در این میان، سرکار خانم نجفی، کارشناس پرستاری واحد تریاژ مرکز ارتباطات، با صبوری و مهربانی به صحبت‌های کودک گوش می‌دهد تا کارشناسان اعزام، خانم‌ها تقوی و خداوردی، موفق شوند آدرس "کنار مسجد سبز" را شناسایی کنند.

پس از مشخص شدن محل، ایمان میرخوند چگینی، کارشناس موتورلانس، به سرعت به محل اعزام می‌شود و کارشناسان اورژانس، حسین عباسی و امیر فلاح باقری، وظیفه انتقال مادربزرگ علی را بر عهده می‌گیرند