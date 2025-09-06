  1. استانها
  2. قزوین
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

تماس نجات‌بخش علی ۴ ساله؛ وقتی شجاعت کودکانه جان مادربزرگ را نجات داد

قزوین- علی ۴ ساله با تماس به اورژانس ۱۱۵ قزوین، جان مادربزرگش را نجات داد؛ اقدامی شجاعانه که اهمیت آموزش اضطراری به کودکان را به‌خوبی نشان می‌دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مجیدی کودک ۴ ساله‌ای که شاهد ناخوشی مادربزرگش بود، با شماره اضطراری ۱۱۵ تماس گرفت و با شجاعت و هوشمندی، جان او را نجات داد.

در فیلمی سه‌دقیقه‌ای که از این عملیات منتشر شده، تلاش هماهنگ تیم اورژانس برای یافتن محل سکونت علی و مادربزرگش به تصویر کشیده شده است. در این میان، سرکار خانم نجفی، کارشناس پرستاری واحد تریاژ مرکز ارتباطات، با صبوری و مهربانی به صحبت‌های کودک گوش می‌دهد تا کارشناسان اعزام، خانم‌ها تقوی و خداوردی، موفق شوند آدرس "کنار مسجد سبز" را شناسایی کنند.

پس از مشخص شدن محل، ایمان میرخوند چگینی، کارشناس موتورلانس، به سرعت به محل اعزام می‌شود و کارشناسان اورژانس، حسین عباسی و امیر فلاح باقری، وظیفه انتقال مادربزرگ علی را بر عهده می‌گیرند

