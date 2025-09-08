  1. استانها
استیضاح شهردار تاکستان به دلیل طی نشدن مراحل قانونی رد شد

تاکستان- فرماندار تاکستان گفت: روند استیضاح شهردار این شهر به دلیل رعایت نشدن مراحل قانونی مندرج در اصلاحیه جدید قانون شوراها، توسط هیئت تطبیق فرمانداری رد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل سلمانی در تشریح دلایل رد مصوبه استیضاح شهردار تاکستان، اظهار کرد: روند استیضاح شهردار به دلیل عدم رعایت مراحل قانونی مندرج در اصلاحیه جدید قانون شوراها، پس از بررسی دقیق توسط کمیته هیأت تطبیق فرمانداری رد شد

وی افزود: قانون جدید شوراها به صراحت مشخص کرده است که مراحل قانونی از جمله تذکر، سوال و در نهایت استیضاح شهردار باید به درستی طی شود. طبق این قانون هر عضو شورا حق دارد درباره عملکرد شهردار تذکر دهد و هیئت رئیسه موظف است خلاصه آن را در جلسه علنی قرائت و متن کامل را برای شهردار ارسال کند.

فرماندار تاکستان همچنین به فرآیند سوال از شهردار اشاره کرد و گفت: اعضای شورا می‌توانند سوالات کتبی و صریح خود را مطرح کنند که پس از بررسی در کمیسیون تخصصی و جلسه علنی، در صورت عدم قانع شدن سوال‌کنندگان، موضوع به رأی گذاشته می‌شود. پیشنهاد استیضاح شهردار نیز باید با ذکر دلایل و امضای حداقل یک سوم اعضای شورا ارائه شود و هیئت رئیسه موظف است درخواست را در اولین جلسه علنی اعلام وصول کند. پس از ده روز کاری، شهردار باید برای دفاع در جلسه رسمی حاضر شود و روند بررسی دفاعیات و رأی‌گیری مطابق قانون انجام گیرد.

سلمانی به تبصره یک ماده قانونی اشاره کرد که فرآیند استیضاح نباید بیش از چهل و پنج روز طول بکشد، مگر آنکه سه چهارم اعضای شورا رأی به اختلال در مدیریت شهری دهند.

فرماندار تاکید کرد: رد این مصوبه صرفاً به دلیل نقص در اشکال قانونی آن بوده و هیچ ارتباطی با صلاحیت یا عملکرد شهردار ندارد. اگر اعضای شورا اصرار بر استیضاح داشته باشند، می‌توانند با اصلاح روند طی شده و رعایت دقیق مفاد قانونی، مصوبه را مجدداً به فرمانداری ارائه کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: اعضای شورا، با اولویت قرار دادن صلاح شهر و منافع شهروندان، مشکلات موجود را حل کرده و از کشیده شدن کار به استیضاح مجدد جلوگیری کنند.

