قیمت برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار را اعلام کرد که به شرح ذیل است:

انواع برنج دودی کیلویی ۲۴۸ هزار تومان

برنج هاشمی کیلویی ۲۷۵ هزار تومان

برنج دم سیاه کیلویی ۲۷۵ هزار تومان

برنج شیرودی کیلویی ۲۲۵ هزار تومان

برنج طارم اصل کیلویی ۲۷۵ هزار تومان

برنج فجر کیلویی ۲۳۵ هزار تومان

برنج قهوه‌ای کیلویی ۲۴۸ هزار تومان

انواع برنج معطر ایرانی کیلویی ۱۹۵ هزار تومان

برنج ندا کیلویی ۲۰۸ هزار تومان

برنج نیم دانه پرمحصول کیلویی ۱۱۷ هزار تومان

برنج نیم دانه معطر کیلویی ۱۸۵ هزار تومان

نرخنامه برنج تنظیم بازار

برنج وارداتی پاکستانی کیلویی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان

برنج وارداتی هندی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان