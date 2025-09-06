به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزشهای همگانی به منظور بررسی و ارائه گزارش عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۳ از ساعت ۹:۳۰ امروز (شنبه ۱۵ شهریور) با حضور حجتالاسلام و المسلمین محمدحسین حسنخانی معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، مهین فرهادیزاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، علیرضا کلانتری مدیرکل دفتر توسعه همگانی وزارت ورزش، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها، علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، علیرضا مهدوی دبیرکل و دبیر مجمع و سایر اعضا در وزارت ورزش و جوانان برگزار و رؤسای هیئتهای استانی و نمایندگان کمیسیونها به صورت آنلاین در ارتباط بودند.
در ابتدای مجمع علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با اشاره عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۳ بیان داشت: ابن فدراسیون در سال گذشته در دو حوزه افزایش جمعیت ورزشکاران تحت پوشش و معرفی رشتههای نوظهور همگانی و ورود به حوزه هوش مصنوعی با راهاندازی اپلیکیشن گامیران و سامانه ماوا پیشتاز بوده است. در سال گذشته ۳۸۹۲ همایش بزرگ پیاده روی برگزار شده که در قیاس با سال قبل رشد چشمگیری داشته است. برای توسعه ورزش پیاده روی در سراسر کشور از نرم افزار کاربردی گامیران رونمایی کردیم و این نرم افزار هم اکنون بیش از ۲۰۰ هزار کاربر را جذب کرده و انتظار میرود تا نیمه سال ۱۴۰۵ سرمایه کاربری این نرم افزار کاربردی میلیونی شود.
وی با اشاره به توسعه ورزش مینی فوتبال در ایران اظهار داشت: در رشتههایی مانند مینی فوتبال و فوتبال گلکوچک شاهد مشارکت قابل ملاحظه مردم در کل کشور بودیم. در طرح مینی فوتبال از لیگ محلات تا لیگ کشوری پس از گزینش نفرات برتر از سراسر کشور موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شدیم و بزودی تیم ما راهی مسابقات جهانی خواهد شد.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی ورزش سالمندی را از دیگر اولویتهای این فدراسیون دانست و افزود: با توجه به افزایش جمعیت سالمندان، از برنامههایی که در سال ۱۴۰۳ با قدرت دنبال کردیم سه شنبههای سالمندی بود که طی ۲۴ هفته سه شنبههای سالمندی را برگزار کردیم که منجر به برگزاری ۷۴۴ برنامه در سراسر کشور شد.
وی گفت: از دیگر دستاوردهای فدراسیون افزایش ساعات پخش زنده همایشها و رویدادها در رسانه ملی است. افزوده شدن پنجشنبه صبحها به لیست برنامههای صبحگاهی و اجرای ۸۴ برنامه پخش زنده حاکی از توسعه حضور رسانهای فدراسیون در سپهر رسانه ملی کشور است. در حوزه تولید محتوا به منظور آگاه سازی و فرهنگ سازی در قالب ۲۰ پوستر و ویدئوهایی در قالب پویش من پیاده روی را دوست دارم، جشنواره روایت حرکت و پویانمایی تولید شده است.
خلیلی در پایان گفت: در مجموع ۷۸ درصد از برنامههای فدراسیون در سال اخیر عملیاتی شده است. برگزاری رویداد آزمون ورودی آتش نشانان، برگزاری ۲۸ رویداد ملی کشوری از دیگر دستاوردهای فدراسیون بوده است. در سال گذشته ۳۷ مجمع عمومی و انتخاباتی استانی و برگزاری ۲۰ جلسه تخصصی با انجمن و کمیتهها برگزار کردیم که در مقایسه با سایر فدراسیونها کم نظیر است.
در ادامه حسابرس مستقل، خزانه دار و بازرس فدراسیون گزارشهای خود را ارائه و پس از رأی گیری به تصویب اعضا رسید و عملکرد فنی و مالی سال ۱۴۰۳ و تقویم سال ۱۴۰۴ تأیید و تصویب شد.
همچنین شبنم کلاهی به عنوان نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزشهای همگانی و بهاره رحمانی به عنوان خزانهدار از اعضای مجمع رأی اعتماد گرفتند.
علاوه بر این کمیته صلح و ورزش و کمیته ورزش هنرمندان با رأی اعضای مجمع به عنوان ۲ کمیته ستادی به زیرمجموعه فدراسیون ورزشهای همگانی اضافه شدند.
حجتالاسلام والمسلمین حسنخانی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی هم با اشاره برنامههای اجرا شده اظهار داشت: مجمع شفافی برگزار شد و خدمات بسیار قابل تقدیری انجام شده است که جا دارد با اشاره به آیاتی از قرآن کریم یادآوری کنم که در نقدهای مطروحه جانب انصاف رعایت شود و باید قدردان زحمات افراد گذشته باید باشیم. تاکید بر نقد منصفانه نباید مانع دیدن واقعیتها شود. فرهنگ سازی ورزش همگانی یکی از اولویتهای اصلی کار فدراسیون ورزشهای همگانی است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند از ورزش همگانی نباید غافل شد و در همین راستا کمیته ورزش همگانی فدراسیونهای قهرمانی باید با تمام قوا فعال شوند.
