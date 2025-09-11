ترافیک در آزادراه قزوین- رشت سنگین و پرحجم است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تردد خودروها در جاده‌های استان در این مدت به صورت مستمر ثبت شده است، اظهار کرد: تعداد خودروهای ورودی به استان طی این ۴۸ ساعت برابر با ۲۹۴ هزار و ۱۳۱ دستگاه بوده است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد خودروهای خروجی از استان در همین بازه زمانی، ۲۱۴ هزار و ۱۴۳ دستگاه ثبت شده است که نشان‌دهنده حجم بالای تردد و جابه‌جایی مسافران در استان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با اشاره به انباشت تردد در جاده‌های استان گفت: میزان انباشت ترددها در این مدت به ۷۹ هزار و ۹۸۸ دستگاه رسیده است که نیازمند توجه ویژه به مدیریت ترافیک و ایمنی جاده‌ها است.

مرادی افزود: تردد ورودی خودروها از آزادراه‌های استان نیز عدد قابل توجهی بوده و به ۱۷۱ هزار و ۹۳۹ دستگاه رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده گیلان گفت: ترافیک در آزادراه قزوین- رشت محدوده حلیمه جان تا امامزاده‌هاشم سنگین و پرحجم است.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان، از مردم خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، سفرهای خود را با برنامه‌ریزی مناسب انجام دهند تا شاهد کاهش تصادفات و تسهیل تردد در جاده‌های استان باشیم.