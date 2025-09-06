به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال بر اساس دادههای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور از سال ۱۲۹۷ تاکنون، نام فاطمه با ۴ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۴۷۰ فراوانی، زهرا با ۲ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۶۴ فراوانی و مریم با ۱ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۳۹ فراوانی، پرتکرارترین نامهای زن در ایران به شمار می آیند.
همچنین نامهای معصومه، زینب، رقیه، سکینه، لیلا، خدیجه، مرضیه به ترتیب بیشترین فراوانی را در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور به خود اختصاص داده اند.
شایان ذکر است این اطلاعات بر اساس دادههای جامع پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور از زمان تأسیس این سازمان در سال ۱۲۹۷ تاکنون گردآوری شده است.
نظر شما