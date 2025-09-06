  1. استانها
امدادرسانی به ۲۱ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۵ نفر جان باختند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به ۲۱ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی طی یک هفته گذشته در استان خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث پنج نفر جان باختند.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته امدادگران به ۲۱ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان رسیدگی کردند، ابراز داشت: در مجمع این حوادث ۷۱ نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه ۹ مورد از تصادفات رانندگی برخورد دو سواری با یکدیگر بوده است، افزود: به هشت مورد واژگونی خودرو و چهار مورد انحراف سواری نیز امداد رسانی شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه در مجموع این حوادث پنج نفر جان باختند، ابراز داشت: در مهمترین رویداد صبح امروز شنبه پژو ۲۰۶ ورودی دامغان واژگون و مرگ در دم سه نفر و مصدومیت چهار نفر را رقم زده است.

درخشان تصریح کرد: واژگونی‌ام وی‌ام کیلومتر ۲۱ محور فیروزکوه به سمنان یک کشته یک مصدوم و انحراف از جاده و سقوط در دره هیوندای اکسنت کیلومتر ۱۳ محور فولاد محله به کیاسر یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشته است.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد مصدومان مربوط به تصادف پژو slx و پژو آردی کیلومتر ۴۵ محور شاهرود به دامغان بود، افزود: این حادثه هشت مصدوم برجای گذاشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه مهمترین حادثه به لحاظ تعداد خودرو درگیر تصادف زنجیره‌ای سه خودرو (پراید - تاکسی سمند - ویتارا) کیلومتر ۲۶ محور دامغان به شاهرود است، اضافه کرد: این حادثه شش مصدوم داشت.

