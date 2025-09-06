امدادرسانی به ۲۱ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۵ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته امدادگران به ۲۱ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان رسیدگی کردند، ابراز داشت: در مجمع این حوادث ۷۱ نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه ۹ مورد از تصادفات رانندگی برخورد دو سواری با یکدیگر بوده است، افزود: به هشت مورد واژگونی خودرو و چهار مورد انحراف سواری نیز امداد رسانی شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه در مجموع این حوادث پنج نفر جان باختند، ابراز داشت: در مهمترین رویداد صبح امروز شنبه پژو ۲۰۶ ورودی دامغان واژگون و مرگ در دم سه نفر و مصدومیت چهار نفر را رقم زده است.

درخشان تصریح کرد: واژگونی‌ام وی‌ام کیلومتر ۲۱ محور فیروزکوه به سمنان یک کشته یک مصدوم و انحراف از جاده و سقوط در دره هیوندای اکسنت کیلومتر ۱۳ محور فولاد محله به کیاسر یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشته است.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد مصدومان مربوط به تصادف پژو slx و پژو آردی کیلومتر ۴۵ محور شاهرود به دامغان بود، افزود: این حادثه هشت مصدوم برجای گذاشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه مهمترین حادثه به لحاظ تعداد خودرو درگیر تصادف زنجیره‌ای سه خودرو (پراید - تاکسی سمند - ویتارا) کیلومتر ۲۶ محور دامغان به شاهرود است، اضافه کرد: این حادثه شش مصدوم داشت.