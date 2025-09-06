توقف رشد تومور با درمان نوین دانشمند جوان جهان اسلام

سپیده میرزایی، پژوهشگر ایرانی و صاحب مدال دانشمند جوان مصطفی (جهان اسلام) امروز در حاشیه مراسم اعطای مدال به دانشمندان جوان مصطفی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح پژوهشی خود توضیح داد و گفت:طرح بنده که امروز برگزیده شد، در حوزه علوم و فناوری زیستی پزشکی و تنظیم عوامل مقاومت دارویی در درمان سرطان بر مبنای مسیرهای مولکولی است.

میرزایی با اشاره به عملکرد حیاتی NF-κB در تنظیم بیش از ۴۰۰ ژن بدن، گفت: این مسیر زمانی که به‌درستی تنظیم شود، به ایمنی و بقا کمک می‌کند، اما در صورت بیش‌فعالی، به رشد و متاستاز سرطان و مقاومت دارویی منجر می‌شود.

او افزود: تحقیقات ما نشان می‌دهد RNAهای ، به‌ویژه miRNAها، می‌توانند همانند سوئیچ‌هایی دقیق، فعالیت NF-κB را کنترل کنند. برخی از این miRNAها آن را مهار کرده و حساسیت سلول‌های سرطانی به درمان را افزایش می‌دهند.

میرزایی تأکید کرد: علاوه بر miRNAها، مولکول‌های lncRNA و circRNA نیز نقش مهمی در تنظیم این مسیر دارند و می‌توانند با miRNAها همکاری یا رقابت کرده و در نهایت، مسیرهای تومورزایی را تغییر دهند.

وی ادامه داد: درک این شبکه پیچیده، ما را به سمت طراحی درمان‌های هدفمند و شخصی‌سازی‌شده سوق داده است؛ درمان‌هایی که می‌توانند با خاموش‌کردن ماشه NF-κB، جلوی پیشرفت سرطان را بگیرند.

به گفته این پژوهشگر ایرانی، برخی داروهای ضدتومور می‌توانند miRNAهای سرکوب‌گر را افزایش دهند و از این طریق، مسیر سرطان‌زا را مهار کنند.

او افزود: مدل درمانی ما ترکیبی از دارو و RNAهای تنظیمی است که نه‌تنها رشد تومور را متوقف می‌کند، بلکه مقاومت دارویی را هم در هم می‌شکند.

به گزارش مهر، نخستین مدال دانشمند جوان مصطفی به دانشمندان زیر 40 سال اهدا شد و برگزیدگان این مدال، جایزه‌ای نقدی معادل 10 هزار دلار دریافت کردند. این جایزه که از محل درآمد اهدای جوایز دو برگزیده پیشین جایزه مصطفی (ص) اهدا می‌شود در راستای تشویق دانشمندان جوان جهان اسلام و ارج نهادن به دستاوردهای تأثیرگذار آنها، به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی نسل جوان نخبه شکل گرفته است.

مدال دانشمند جوان هر ۲ سال یکبار و به عنوان بخشی از برنامه های هفته جایزه مصطفی(ص) اهدا خواهد شد.