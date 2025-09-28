فرمانده بسیج دزفول: مساجد باید به محور تحول اجتماعی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز حکمت پور پیش از ظهر امروز یکشنبه در سیصد و سی و ششمین نشست رسمی شورای اسلامی شهر دزفول گفت: مساجد و پایگاه‌های بسیج باید نقش محور تحول را در جامعه ایفا کنند. در سال‌های اخیر ۲۰۰ پایگاه بسیج برادران و خواهران در دزفول تجهیز شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با تأکید بر رویکرد محله‌محوری افزود: بسیاری از برنامه‌های ناحیه مقاومت بسیج دزفول به مناسبت هفته دفاع مقدس در قالب برنامه‌های محله‌محور برگزار شد. برگزاری ۳۰ یادواره آبروی محله نمونه‌ای از این فعالیت‌ها است.

سرهنگ حکمت پور همچنین از شکل‌گیری کارگروهی ذیل دفتر امام جمعه دزفول برای ساماندهی و ارتقای مساجد خبر داد و گفت: در یک سال اخیر ۴۰ مسجد در قالب طرح جدید ساماندهی مجدد شده است.

وی، ظرفیت‌های بسیج دزفول را در سطح کشور بالا دانست و اضافه کرد: رزمایش آبی-خاکی به مناسبت هفته دفاع مقدس در دزفول با کیفیت بالا و رضایت ۹۰ درصدی مردم برگزار شد؛ این رزمایش تنها در دو تا سه مرکز استان کشور اجرا شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول با تاکید بر ضرورت دشمن‌شناسی، امیدآفرینی و ارتقای خدمت به مردم، اظهار کرد: کارهای بر زمین مانده بسیار زیاد است و انتظار داریم همه دستگاه‌ها با افزایش تحرک، سطح خدمت‌رسانی به مردم را ارتقا دهند.