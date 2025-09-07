رقم قرارداد استقلال با فوتبالیست مشهور فاش شد

به گزارش خبرنگار مهر، منیر الحدادی، ستاره مراکشی - اسپانیایی، روز گذشته (شنبه ۱۵ شهریور) با امضای قراردادی دوساله به استقلال پیوست. به این ترتیب او برای نخستین‌بار در دوران حرفه‌ای خود خارج از فوتبال اسپانیا به میدان خواهد رفت.

سایت «footboom۱» در رابطه با این انتقال نوشت: در ماجرای نقل و انتقالاتی که هیجان زیادی میان هواداران ایجاد کرده، باشگاه استقلال به طور جدی در پی جذب منیر الحدادی، مهاجم پیشین بارسلونا بود. بازیکنی ۳۰ ساله که آخرین بار در لیگ دسته دوم اسپانیا پیراهن لگانس را بر تن داشت.

منیر الحدادی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ در بارسلونا حضور داشت و در کنار بزرگان فوتبال دنیا توانست تجربه ارزشمندی در سطح بالای لالیگا به دست آورد. او متولد اسپانیا از پدر و مادر مراکشی است و با وجود داشتن تابعیت اسپانیایی، تصمیم گرفت پیراهن تیم ملی مراکش را بر تن کند. او تاکنون ۱۱ بازی ملی انجام داده و ۲ گل برای «شیرهای اطلس» به ثمر رسانده است و نشان داده که در شرایط فشار هم توانایی درخشش دارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که استقلال قراردادی به ارزش بیش از دو میلیون دلار با این مهاجم امضا کرده است تا یکی از گران‌ترین نقل‌وانتقالات تاریخ باشگاه به ثبت برسد.

نمی‌توان انکار کرد که این حرکت نشان‌دهنده بلندپروازی استقلال برای فصل‌های آینده است. تصور کنید وقتی الحدادی اولین گل خود را در ورزشگاه آزادی به ثمر برساند، چه شور و هیجانی سراسر ورزشگاه را فرا خواهد گرفت؛ هیجانی ناب و وصف‌نشدنی!