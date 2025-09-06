به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال به دنبال تقویت ترکیب خود برای حضور هرچه بهتر در ادامه مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ است و در همین حال آبیها قصد دارند یک بازیکن خارجی در پست هجومی جذب کنند.
باشگاه در حال حاضر روی دو گزینه متمرکز است: وینسنت ابوبکر، مهاجم و کاپیتان تیم ملی کامرون با قابلیت بازی در پست مهاجم نوک و وینگر راست، و منیر الحدادی، ملیپوش مراکش با توانایی بازی در وینگرهای چپ و راست و همچنین مهاجم نوک.
ابوبکر با تجربه بازی در لیگهای مختلف اروپا و آفریقا، بهعنوان یک مهاجم نوک تمامکننده و همچنین وینگر راست توانمند شناخته میشود و حضور او میتواند عمق هجومی استقلال را افزایش دهد. این بازیکن با قدرت بدنی بالا و مهارت در بازیهای تک به تک، گزینهای مناسب برای تقویت خط حمله آبیها در لیگ و مسابقات آسیایی به شمار میرود.
در سوی دیگر، منیر الحدادی با سابقه بازی در تیم ملی مراکش و باشگاههای اروپایی از جمله بارسلونا، بازیکنی تکنیکی و سرعتی است که توانایی بازی در هر دو سمت وینگر و همچنین مهاجم نوک را دارد. سبک بازی او بیشتر بر پایه دریبل، پاسهای عمقی و توانایی گلزنی از جناحین است و میتواند به استقلال بعد جدیدی از خلاقیت هجومی ببخشد.
مذاکرات استقلال با نمایندگان این بازیکنان در جریان است و تصمیم نهایی اعلام خواهد شد. ارزش هر دو بازیکن قابل توجه است و باشگاه باید بین تجربه، قدرت بدنی و توانایی گلزنی ابوبکر و خلاقیت، تکنیک و تنوع هجومی منیر الحدادی تصمیمگیری کند. حضور یکی از این دو ستاره میتواند تحول مهمی در خط حمله استقلال ایجاد کند و شانس آبیها برای موفقیت در لیگ برتر و مسابقات آسیایی را افزایش دهد.
با جذب یکی از این دو بازیکن پرونده نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال در نقل و انتقالات تابستانی بسته خواهد شد.
نظر شما