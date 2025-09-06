  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

استقلال یکی از این دو بازیکن را جذب می‌کند

استقلال یکی از این دو بازیکن را جذب می‌کند

فعالیت نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال در تابستان به اتمام نرسیده و مدیران این باشگاه به زودی از یک بازیکن جدید رونمایی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال به دنبال تقویت ترکیب خود برای حضور هرچه بهتر در ادامه مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ است و در همین حال آبی‌ها قصد دارند یک بازیکن خارجی در پست هجومی جذب کنند.

باشگاه در حال حاضر روی دو گزینه متمرکز است: وینسنت ابوبکر، مهاجم و کاپیتان تیم ملی کامرون با قابلیت بازی در پست مهاجم نوک و وینگر راست، و منیر الحدادی، ملی‌پوش مراکش با توانایی بازی در وینگرهای چپ و راست و همچنین مهاجم نوک.

ابوبکر با تجربه بازی در لیگ‌های مختلف اروپا و آفریقا، به‌عنوان یک مهاجم نوک تمام‌کننده و همچنین وینگر راست توانمند شناخته می‌شود و حضور او می‌تواند عمق هجومی استقلال را افزایش دهد. این بازیکن با قدرت بدنی بالا و مهارت در بازی‌های تک به تک، گزینه‌ای مناسب برای تقویت خط حمله آبی‌ها در لیگ و مسابقات آسیایی به شمار می‌رود.

در سوی دیگر، منیر الحدادی با سابقه بازی در تیم ملی مراکش و باشگاه‌های اروپایی از جمله بارسلونا، بازیکنی تکنیکی و سرعتی است که توانایی بازی در هر دو سمت وینگر و همچنین مهاجم نوک را دارد. سبک بازی او بیشتر بر پایه دریبل، پاس‌های عمقی و توانایی گلزنی از جناحین است و می‌تواند به استقلال بعد جدیدی از خلاقیت هجومی ببخشد.

مذاکرات استقلال با نمایندگان این بازیکنان در جریان است و تصمیم نهایی اعلام خواهد شد. ارزش هر دو بازیکن قابل توجه است و باشگاه باید بین تجربه، قدرت بدنی و توانایی گلزنی ابوبکر و خلاقیت، تکنیک و تنوع هجومی منیر الحدادی تصمیم‌گیری کند. حضور یکی از این دو ستاره می‌تواند تحول مهمی در خط حمله استقلال ایجاد کند و شانس آبی‌ها برای موفقیت در لیگ برتر و مسابقات آسیایی را افزایش دهد.

با جذب یکی از این دو بازیکن پرونده نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال در نقل و انتقالات تابستانی بسته خواهد شد.

کد خبر 6581044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها