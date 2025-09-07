بازتاب حضور منیر الحدادی در استقلال در رسانه مشهور اسپانیایی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه موندو دپورتیوو ایالات کاتالان اسپانیا، منیر الحدادی پس از جدایی از لگانس، که با سقوط این تیم به دسته دوم اسپانیا همراه شد، به طور رسمی با استقلال قرارداد امضا کرد. این مهاجم مراکشی که یکم سپتامبر ۳۰ ساله شد، برای نخستین‌بار در دوران حرفه‌ای‌اش فوتبال را خارج از اسپانیا تجربه خواهد کرد.

الحدادی محصول آکادمی بارسلونا است و سابقه حضور در تیم‌هایی همچون والنسیا، آلاوس، سویا، ختافه، لاس پالماس و لگانس را در کارنامه دارد. او فصل گذشته با پیراهن لگانس در ۲۹ بازی، ۷ گل به ثمر رساند.

الحدادی در استقلال شاگرد ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی خواهد شد و در این تیم با آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی که سابقه حضور در رئال مادرید، بتیس و اتلتیکو مادرید را دارد، دوباره هم‌تیمی می‌شود.