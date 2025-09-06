رقابت استقلال با باشگاه کرواتی برای جذب بازیکن سابق بارسلونا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در تلاش برای تقویت ترکیب خود است و طبق گفته علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه، آبی‌ها حداکثر یک بازیکن خارجی در پست هافبک یا مهاجم جذب خواهند کرد تا پرونده نقل و انتقالات تابستانی تیم بسته شود. یکی از بازیکنانی که استقلال به دنبال جذب اوست، «منیر الحدادی» مهاجم مراکشی-اسپانیایی و سابق تیم بارسلونا است که مذاکراتی نیز با مدیر برنامه‌های او انجام شده است.

در همین حال، سایت «Africafoot» از علاقه یک باشگاه کرواتی به جذب این بازیکن خبر داد. بر اساس این گزارش، باشگاه HNK هاژدوک اسپلیت مذاکرات خود را با ملی‌پوش مراکشی آغاز کرده و قصد دارد مهاجم باتجربه را جذب کند و اقدامات لازم را برای متقاعد کردن او به پیوستن به تیم خود آغاز کرده است.

منیر الحدادی از اول ژوئیه بدون باشگاه بوده و ممکن است به کرواسی برود تا تجربه و توانایی‌های گلزنی خود را به هاژدوک اسپلیت منتقل کند. مذاکرات میان دو طرف در جریان است، اما باشگاه‌های دیگری، به ویژه در اسپانیا، نیز در انتظار فرصت هستند و ممکن است برای جذب این بازیکن اقدام کنند.

ارزش منیر الحدادی حدود ۱.۵ میلیون یورو برآورد شده و او همچنان مورد توجه تیم‌های مختلف قرار دارد و احتمالاً به زودی چالشی جدید را آغاز خواهد کرد. هرچند هاژدوک اسپلیت به‌عنوان گزینه اصلی برای جذب او مطرح است، اما هیچ چیز هنوز قطعی نیست و این بازیکن بین چند گزینه مختلف حق انتخاب دارد. بنابراین، روزهای آینده می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.