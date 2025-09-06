بازیکن سابق بارسلونا به استقلال پیوست + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، منیر الحدادی وینگر و مهاجم اسپانیایی مراکشی فصل گذشته لگانس با عقد قراردادی ۲ ساله به استقلال پیوست.

این بازیکن ۳۰ ساله که سابقه بازی در تیم های فوتبال بارسلونا، والنسیا، آلاوز، سویا، ختافه، لاس پالماس و لگانس را در کارنامه دارد، در تیم‌های ملی زیر ۱۹ سال، زیر ۲۱ سال و بزرگسالان اسپانیا بازی کرده و در ادامه برای تیم ملی مراکش به میدان رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، منیر الحدادی از جمله بازیکنان مطرح و شناخته شده فوتبال جهان است که به فوتبال ایران آمده و در صورت داشتن آمادگی بدنی می تواند علاوه بر حل مشکل خط حمله استقلال به بالا رفتن کیفیت لیگ هم کمک کند. او در زمان حضور لیونل مسی در بارسلونا همبازی وی بوده است.