۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۲

ضدعفونی و آیش‌گذاری مجتمع پرورش ماهی سیروان در کردستان آغاز شد

سنندج- معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی کردستان گفت: به‌منظور پیشگیری از بروز بیماری‌های آبزیان، عملیات آیش‌گذاری مجتمع پرورش ماهی سیروان با ۳۸ مزرعه پرورش ماهی به مدت یک ماه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عابد نمدی صبح یکشنبه در حاشیه انجام عملیات آیش‌گذاری و ضدعفونی مجتمع پرورش ماهی اظهار کرد: با هدف ارتقای بهداشت و پیشگیری از بیماری‌های آبزیان، عملیات آیش‌گذاری و ضدعفونی کامل مجتمع پرورش ماهی سیروان واقع در روستای دیوزناو انجام شد.

وی با اشاره به اینکه این عملیات از دوازدهم شهریور آغاز شده است، افزود: عملیات آیش‌گذاری و ضدعفونی مجتمع یاد شده به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام براساس اجرای دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور و به‌منظور پیشگیری از بروز بیماری‌های آبزیان انجام شده است.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی کردستان گفت: عملیات آیش‌گذاری مجتمع پرورش ماهی سیروان با ۳۸ مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان اغاز شده است.

اقدامات ضدعفونی و مرمت در این عملیات

نمدی اذعان کرد: در طول این یک‌ماه، علاوه بر آیش‌گذاری، اقدامات متعددی از جمله ضدعفونی با نور طبیعی آفتاب و استفاده از محلول ضدعفونی پرسیدین ۵ درصد در استخرها و محوطه مجتمع انجام خواهد شد.

وی گفت: همچنین، عملیات مرمت و بازسازی استخرهای پرورشی و پاکسازی کانال انتقال آب از چشمه تلوکسان تا ورودی مجتمع از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

تأثیر اجرای این برنامه بر ایمنی زیستی و بهره‌وری

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی کردستان گفت: اجرای این عملیات آیش‌گذاری و ضدعفونی، نقش مهمی در ارتقای سطح ایمنی زیستی، پیشگیری از بیماری‌های آبزیان و در نهایت افزایش بهره‌وری واحدهای پرورش ماهی استان ایفا خواهد کرد.

وی همچنین تأکید کرد: این اقدامات به حفظ سلامت آبزیان و ارتقا کیفیت تولیدات استان کمک شایانی خواهد کرد.

نمدی اضافه کرد: این عملیات آیش‌گذاری و ضدعفونی، گامی مهم در راستای تأمین بهداشت و پیشگیری از شیوع بیماری‌های آبزیان در مجتمع‌های پرورش ماهی است و به‌طور مستقیم بر سلامت آبزیان و بهره‌وری اقتصادی بخش شیلات استان تأثیر مثبت خواهد گذاشت.

