به گزارش خبرنگار مهر، عابد نمدی صبح یکشنبه در حاشیه انجام عملیات آیش‌گذاری و ضدعفونی مجتمع پرورش ماهی اظهار کرد: با هدف ارتقای بهداشت و پیشگیری از بیماری‌های آبزیان، عملیات آیش‌گذاری و ضدعفونی کامل مجتمع پرورش ماهی سیروان واقع در روستای دیوزناو انجام شد.

وی با اشاره به اینکه این عملیات از دوازدهم شهریور آغاز شده است، افزود: عملیات آیش‌گذاری و ضدعفونی مجتمع یاد شده به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام براساس اجرای دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور و به‌منظور پیشگیری از بروز بیماری‌های آبزیان انجام شده است.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی کردستان گفت: عملیات آیش‌گذاری مجتمع پرورش ماهی سیروان با ۳۸ مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان اغاز شده است.

اقدامات ضدعفونی و مرمت در این عملیات

نمدی اذعان کرد: در طول این یک‌ماه، علاوه بر آیش‌گذاری، اقدامات متعددی از جمله ضدعفونی با نور طبیعی آفتاب و استفاده از محلول ضدعفونی پرسیدین ۵ درصد در استخرها و محوطه مجتمع انجام خواهد شد.

وی گفت: همچنین، عملیات مرمت و بازسازی استخرهای پرورشی و پاکسازی کانال انتقال آب از چشمه تلوکسان تا ورودی مجتمع از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

تأثیر اجرای این برنامه بر ایمنی زیستی و بهره‌وری

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی کردستان گفت: اجرای این عملیات آیش‌گذاری و ضدعفونی، نقش مهمی در ارتقای سطح ایمنی زیستی، پیشگیری از بیماری‌های آبزیان و در نهایت افزایش بهره‌وری واحدهای پرورش ماهی استان ایفا خواهد کرد.

وی همچنین تأکید کرد: این اقدامات به حفظ سلامت آبزیان و ارتقا کیفیت تولیدات استان کمک شایانی خواهد کرد.

نمدی اضافه کرد: این عملیات آیش‌گذاری و ضدعفونی، گامی مهم در راستای تأمین بهداشت و پیشگیری از شیوع بیماری‌های آبزیان در مجتمع‌های پرورش ماهی است و به‌طور مستقیم بر سلامت آبزیان و بهره‌وری اقتصادی بخش شیلات استان تأثیر مثبت خواهد گذاشت.