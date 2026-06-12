نماینده مردم استان کرمانشاه از روند اجرای منطقه آزاد قدردانی کرد

فتح‌الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد، رئیس گمرک و سایر مسئولان مرتبط اظهار کرد: تلاش همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی برای پیشبرد این موضوع قابل تقدیر است.

وی افزود: نیروی انتظامی به‌ویژه پلیس راهور و سردار حسینی به همراه همکارانشان نقش مهمی در پیشبرد امور داشتند و همچنین استاندار کرمانشاه و معاونان ایشان و نمایندگانی که دغدغه این موضوع را داشتند، در این مسیر همراه بودند.

نماینده مردم گیلانغرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اقدام را باید به مردم تبریک گفت، چرا که طرحی پربرکت و متعلق به مردم است و ارزش بالایی برای منطقه دارد.

حسینی تصریح کرد: از رئیس صدا و سیما درخواست دارم کارشناسان فنی دستگاه‌های مربوطه را برای اطلاع‌رسانی دقیق به مردم استان کرمانشاه و شهرستان‌ها پای کار بیاورد تا روند خرید و فروش خودرو در منطقه آزاد به‌صورت شفاف تشریح شود.

وی در پایان گفت: لازم است توضیحات کامل از طریق صدا و سیمای مرکز استان ارائه شود تا مردم در فرآیندهای مربوطه دچار مشکل یا سردرگمی در مرزها نشوند و اجرای طرح به شکل درست برای افکار عمومی تبیین شود.