۱۲۰۰ تن از انواع کود کشاورزی یارانه ای در دامغان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه طی چهار ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۲۰۲ تن انواع کودهای یارانه‌ای در دامغان توزیع شد، ابراز داشت: رویکرد این اقدام تأثیر پذیری در پایداری تولید است.

وی افزود: مقدار کود توزیع شده در دامغان یک هزار و ۱۱۰ تن کود ازت، مقدار ۷.۵ تن کود فسفات و مقدار ۸۵ تن پتاسیم را شامل می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان در ادامه بیان داشت: این کودها توسط کارگزاری‌های شهرستان آرادان با صدور حواله الکترونیک تأمین شدند.

خدابخشی بابیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بزرگترین تأمین کننده و توزیع کننده انواع نهاده‌های کشاورزی است، تصریح کرد: رویکرد این شرکت افزایش بهره‌وری در محصولات زراعی و باغی است.

وی افزود: این کود با هدف ارتقای تولیدات محصولات زراعی و باغی به دست کشاورزان و باغداران دامغانی رسیده است.