به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای امروز که پروژه‌های صنعتی و ساختمانی هر روز گسترده‌تر می‌شوند، انتخاب تجهیزات برق صنعتی مطمئن و اقتصادی اهمیت زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین اجزای تابلو برق، کنتاکتور است که نقش کلیدی در کنترل مدارهای قدرت ایفا می‌کند.

در این میان، برند کنتاکتور چینت به دلیل کیفیت استاندارد و قیمت اقتصادی، توانسته جایگاه ویژه‌ای میان تابلوسازان و پیمانکاران ایرانی پیدا کند.

کنتاکتور چینت چیست و چه کاربردی دارد؟

کنتاکتور چینت محصول شرکت Chint Electric است که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات برق صنعتی در جهان به شمار می‌آید. این تجهیز الکترومکانیکی وظیفه دارد جریان الکتریکی را در مدارها قطع و وصل کند و به همین دلیل، در همه تابلوهای برق صنعتی و ساختمانی به‌عنوان یک جزء کلیدی استفاده می‌شود.

کاربردهای اصلی کنتاکتور چینت عبارت‌اند از:

کنترل موتورهای سه‌فاز در صنایع مختلف

راه‌اندازی و توقف خطوط تولید

مدیریت سیستم‌های روشنایی بزرگ

حفاظت مدارهای قدرت در پروژه‌های ساختمانی

استفاده در مدارات کنترلی و اتوماسیون صنعتی

چرا کنتاکتور چینت محبوب شده است؟

با وجود برندهای بزرگی مانند زیمنس و اشنایدر، چرا پیمانکاران زیادی در ایران سراغ کنتاکتور چینت می‌روند؟ دلیل این انتخاب را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد:

قیمت اقتصادی → هزینه پروژه‌ها را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد.

کیفیت استاندارد جهانی → تولید مطابق با استاندارد IEC و استفاده در بیش از ۱۴۰ کشور.

دسترسی آسان در بازار ایران → موجود بودن مدل‌های مختلف در بازار داخلی و خدمات پس از فروش مناسب.

بررسی فنی و سری‌های پرمصرف کنتاکتور چینت

کنتاکتورهای چینت در دو سری اصلی NC۱ و NC۲ تولید می‌شوند:

سری NC۱: از ۹ تا ۱۰۰ آمپر → مناسب تابلو برق‌های ساختمانی و صنعتی سبک.

سری NC۲: از ۱۲۵ تا ۸۰۰ آمپر → مخصوص پروژه‌های صنعتی بزرگ، بارهای سنگین و خطوط تولید.

هر دو سری دارای بوبین‌های AC و DC در ولتاژهای متنوع (۲۴، ۱۱۰، ۲۲۰ و ۳۸۰ ولت) هستند.

جدول مشخصات پرکاربرد

رنج جریان ( A) سری تولیدی ولتاژ بوبین تعداد پل کاربرد اصلی ۹A – ۲۵A NC۱ ۲۲۰V AC / ۲۴V DC ۳ پل بارهای سبک و روشنایی ۳۲A – ۵۰A NC۱ ۲۲۰V / ۳۸۰V AC ۳ پل موتورهای کوچک سه‌فاز ۶۵A – ۱۰۰A NC۱ ۲۲۰V / ۳۸۰V AC ۳ پل بارهای صنعتی متوسط ۱۲۵A – ۴۰۰A NC۲ ۲۲۰V / ۳۸۰V AC ۳ پل تابلو برق صنعتی اصلی ۵۰۰A – ۸۰۰A NC۲ ۲۲۰V / ۳۸۰V AC ۳ پل پروژه‌های سنگین و خطوط تولید

ویژگی‌های شاخص کنتاکتور چینت

کنتاکتورهای Chint با طراحی صنعتی و مقاومت بالا، انتخابی مناسب برای پروژه‌های مختلف هستند.

طراحی سه‌پل و مقاومت در شرایط سخت

بیشتر مدل‌های چینت به‌صورت سه‌پل تولید می‌شوند و برای شبکه‌های سه‌فاز ایده‌آل هستند. علاوه بر این، بدنه مقاوم آن‌ها امکان کار در محیط‌های مرطوب و گردوغبار را فراهم می‌کند.

طول عمر مکانیکی و الکتریکی بالا

این کنتاکتورها بیش از یک میلیون بار قطع و وصل مکانیکی را پشتیبانی می‌کنند. همچنین طول عمر الکتریکی آن‌ها باعث کاهش هزینه تعمیر و نگهداری می‌شود.

تنوع ولتاژ بوبین (AC و DC)

از ولتاژهای پایین مثل ۲۴V DC تا ولتاژهای صنعتی مثل ۳۸۰V AC، کنتاکتورهای چینت امکان نصب در انواع پروژه‌ها را دارند.

انواع کنتاکتور چینت (سری NC۱ و NC۲)

کنتاکتور چینت سری NC۱ (۹ تا ۱۰۰ آمپر)

این سری برای تابلو برق‌های ساختمانی و پروژه‌های سبک تا متوسط مناسب است. بیشترین مصرف آن در موتورهای کوچک سه‌فاز و سیستم‌های روشنایی صنعتی است.

کنتاکتور چینت سری NC۲ (۱۲۵ تا ۸۰۰ آمپر)

این سری برای پروژه‌های بزرگ و بارهای سنگین طراحی شده است. از تابلو برق‌های اصلی کارخانه‌ها تا خطوط تولید سنگین، NC۲ یکی از انتخاب‌های اقتصادی در مقایسه با برندهای اروپایی است.

جدول مشخصات فنی

رنج جریان ( A) سری ولتاژ بوبین تعداد پل کاربرد ۹–۲۵ NC۱ ۲۴/۲۲۰V AC ۳ پل بارهای سبک و روشنایی ۳۲–۵۰ NC۱ ۲۲۰/۳۸۰V AC ۳ پل موتورهای کوچک سه‌فاز ۶۵–۱۰۰ NC۱ ۲۲۰/۳۸۰V AC ۳ پل بارهای متوسط ۱۲۵–۴۰۰ NC۲ ۲۲۰/۳۸۰V AC ۳ پل تابلو برق اصلی ۵۰۰–۸۰۰ NC۲ ۲۲۰/۳۸۰V AC ۳ پل خطوط تولید و بارهای سنگین

مزایای انتخاب کنتاکتور چینت برای پیمانکاران

کاهش هزینه پروژه‌ها

بزرگ‌ترین مزیت این محصول، قیمت اقتصادی آن است. پیمانکاران می‌توانند بدون کاهش کیفیت، هزینه نهایی پروژه را کاهش دهند.

دسترسی آسان به قطعات و لوازم جانبی

بوبین و کنتاکت‌های کمکی چینت به‌راحتی در بازار موجود است. این یعنی نگهداری و تعمیرات در آینده بدون دردسر انجام می‌شود.

سازگاری با پروژه‌های کوچک تا بزرگ

از ساختمان‌های کوچک گرفته تا کارخانه‌های بزرگ، چینت رنج کاملی از محصولات را پوشش می‌دهد.

مقایسه کوتاه با برندهای اروپایی

زیمنس و اشنایدر: دوام و کیفیت بالاتر، اما قیمت گران‌تر

چینت: قیمت اقتصادی‌تر، کیفیت مناسب برای پروژه‌های عمومی و پیمانکاری

نتیجه: اگر پروژه شما نیازمند اقتصادی‌ترین راه‌حل با کیفیت استاندارد باشد، چینت بهترین انتخاب است

قیمت کنتاکتور چینت؛ از چه عواملی تأثیر می‌گیرد؟

رنج جریان (آمپر)

هرچه جریان بالاتر باشد، قیمت بیشتر است.

نوع بوبین

AC یا DC بودن بوبین روی قیمت تأثیر دارد.

سری تولیدی

سری NC۲ گران‌تر از NC۱ است.

نوسانات ارزی

قیمت لحظه‌ای تحت تأثیر بازار ارز تغییر می‌کند.

جدول بازه قیمتی تقریبی کنتاکتور چینت

رنج جریان نامی ( A) سری تولیدی بازه قیمتی نسبی ۹A – ۲۵A NC۱ 💰 اقتصادی‌ترین ۳۲A – ۵۰A NC۱ 💰💰 پرمصرف‌ترین ۶۵A – ۱۰۰A NC۱ 💰💰💰 ۱۲۵A – ۴۰۰A NC۲ 💰💰💰💰 ۵۰۰A – ۸۰۰A NC۲ 💰💰💰💰💰

قیمت دقیق به دلیل نوسانات ارزی متغیر است.

سوالات متداول درباره کنتاکتور چینت

کنتاکتور چینت تا چه آمپری تولید می‌شود؟

تا ۸۰۰ آمپر (سری NC۲).

آیا کنتاکتور چینت برای پروژه‌های سنگین مناسب است؟

بله، مدل‌های ۵۰۰ تا ۸۰۰ آمپر برای خطوط تولید سنگین طراحی شده‌اند.

تفاوت اصلی چینت با برندهای اروپایی چیست؟

چینت اقتصادی‌تر است و برای پروژه‌های عمومی بهترین انتخاب محسوب می‌شود.

جمع‌بندی

کنتاکتور چینت ترکیبی از قیمت مناسب، کیفیت استاندارد و در دسترس بودن است. همین ویژگی‌ها باعث شده که پیمانکاران، مهندسان برق و تابلوسازان ایرانی آن را به‌عنوان یک انتخاب مطمئن و اقتصادی در پروژه‌های خود در نظر بگیرند.

اگر شما هم به دنبال خرید کنتاکتور چینت هستید و می‌خواهید از قیمت به‌روز، مشاوره تخصصی و خدمات نمایندگی معتبر بهره‌مند شوید، می‌توانید به الکتروشایلی اعتماد کنید.

