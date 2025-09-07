به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری، در ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه این حوزه گفت: استان کرمان در پنج ماهه نخست امسال موفق به جذب ۲۲۷ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی شده که نسبت به سال گذشته با ۱۰۴ میلیون دلار، رشد ۱۱۸ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به راهاندازی مرکز خدمات سرمایهگذاری استان و ابتکار «سهشنبههای سرمایهگذاری» افزود: در این نشستها، استاندار، معاون اقتصادی و مدیران دستگاههای مرتبط، مشکلات سرمایهگذاران را به صورت مستقیم بررسی و حلوفصل میکنند.
سالاری، از تشکیل کمیته امنیت سرمایهگذاری استان کرمان برای نخستین بار در کشور و تهیه اطلس سرمایهگذاری خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ فرصت سرمایهگذاری در استان شناسایی و معرفی شده است.
به گفته وی، مشخص شدن سرمایهگذار منطقه ویژه اقتصادی جازموریان، آغاز روند احداث مرکز لجستیک کرمان در زمینی به وسعت ۴۰۰ هکتار، صدور مجوز ۵ هزار مگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی، پیگیری ایجاد بزرگترین مرکز داده جنوبشرق و راهاندازی حمل بار هوایی از مهمترین اقدامات اقتصادی استان در سال جاری به شمار میرود.
معاون اقتصادی استاندار کرمان همچنین با اشاره به کسب رتبه سوم شاخص امنیت سرمایهگذاری، از صدور بیش از ۳۱ هزار مجوز کسبوکار از طریق درگاه ملی مجوزها خبر داد.
وی ادامه داد: ۲۵۳ طرح صنعتی با سرمایهگذاری ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۷ هزار نفری در استان تا پیش از هفته دولت محقق شد و در هفته دولت نیز ۱۶ هزار میلیارد تومان طرح سرمایهگذاری جدید آغاز گردید.
سالاری، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد ۱۲ درصدی شرکتهای دانشبنیان، اختصاص ردیف بودجه مستقل برای پارک علم و فناوری جدید استان و تصویب برنامه توسعه فناوری اقتصاد دانشبنیان، گفت: کرمان در حال پیگیری برای ایجاد بزرگترین زیستبوم فناوری کشور است.
وی افزود: در حوزه اشتغال نیز سال گذشته ۳۹ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد شد که تحقق ۱۱۶ درصدی تعهد دستگاههای اجرایی را نشان میدهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در پایان خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری استان کرمان در بهار امسال با کاهش محسوس به ۷.۷ درصد رسید و همسطح متوسط کشوری قرار گرفت.
