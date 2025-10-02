به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، پیش از ظهر پنجشنبه در نشست هماندیشی و کارگاه آموزشی فرمانداران استان کرمان با اشاره به شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» و سیاستهای دولت چهاردهم، بر ضرورت پویایی بیشتر اقتصاد کرمان در حوزههای صنعت، گردشگری، کشاورزی و معدن تأکید کرد.
وی افزود: فرمانداران و مدیران نقش کلیدی در تحقق این اهداف دارند، اما مجریان اصلی، مردم، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران هستند و باید روشهای تأمین مالی را از مسیر فرمانداران اجرا و عملیاتی کنیم.
وی با تأکید بر نقش محوری فرمانداران در توسعه اقتصادی شهرستانها، گفت: این آموزشها موجب ارتقای توان برنامهریزی فرمانداران و کارکنان فرمانداریها میشود تا مردم، سرمایهگذاران و دغدغهمندان توسعه استان با آرامش بیشتری فعالیت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان بر تهیه و بهروزرسانی لیست واحدهای مشمول تسهیلات حمایتی با توجه به محدودیت منابع تأکید کرد و افزود: اولویت با طرحهای اشتغالزایی کوچک و متوسط مبتنی بر ظرفیتهای بومی شهرستانها است و حوزههایی مانند صنایعدستی و خوشههای اقتصادی میتوانند با سرمایههای خرد به رونق اقتصادی کمک کنند.
سالاری، امنیت را مهمترین عامل مؤثر در سرمایهگذاری دانست و گفت: سرمایهگذار باید اطمینان و امنیت لازم را داشته باشد و امیدواریم این جلسه زمینهساز گامهای مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی استان باشد؛ مسیری که شعار استاندار، برنامهمحوری، آن را تقویت میکند.
وی با تاکید بر توجه به بهرهوری درفعالیتهای اقتصادی، تولید محصولات استراتژیک و توسعه مشاغل نوین مانند استارتآپها و کسبوکارهای اینترنتی افزود: حمایت از برنامههایی که بهرهوری اقتصادی را ارتقا میدهند، یک ضرورت است.
