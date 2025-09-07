به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کاراته قهرمانی آسیا که در شهر «شائوگویان» چین جریان دارد، امروز یکشنبه ملی پوشان کشورمان برای کسب مدال های رنگارنگ به مصاف حریفان خود رفتند و در پایان به نایب قهرمانی آسیا رسیدند.

در روز پایانی یلدا نقی بیرانوند در وزن ۵۰- کیلوگرم، مهرنگار احمدی در وزن ۶۱- کیلوگرم، حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم و حسین وفا در وزن ۶۷- کیلوگرم مدال‌های طلا را کسب کردند.

محمدجواد صفری در وزن ۷۵- کیلوگرم، ابوالفضل همدم جو در وزن ۶۰- کیلوگرم و فاطمه زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم مدال‌های نقره و ماهان میرزایی در وزن ۸۴+ کیلوگرم مدال برنز را بر گردن آویختند.

با احتساب این مدال ها تیم ایران با کسب ۷ مدال طلا، ۹ نقره و ۶ برنز در مکان دوم جدول رده بندی قرار گرفت و نایب قهرمان شد. ژاپن با کسب ۱۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۵ برنز عنوان قهرمانی را بدست آورد و تیم قزاقستان با ۴ طلا، ۳ نقره و ۱۰ برنز سوم شد.

نتایج ملی پوشان کاراته ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۶۷- کیلوگرم، حسین وفا ۶ بر ۴ از سد الموتاری از کویت گذشت. او در بازی دوم ۷ بر ۵ مقابل چانچانگ از تایلند به برتری رسید و راهی دور نیمه نهایی شد و در این مرحله موفق شد ۳ بر یک کودایبرگن از قزاقستان را شکست دهد و به فینال راه یابد. وفا ۹ بر ۳ اکیلبک از قرقیزستان را برد و صاحب مدال طلا رقابتهای قهرمانی آسیا چین شد.

در وزن ۵۰- کیلوگرم، یلدا نقی بیرانوند ۶ بر یک ماهارجان از نپال را از پیش رو برداشت و راهی نیمه نهایی شد. در این مرحله هم ۵ بر یک اماندا دای از اندونزی را شکست داد و به فینال رسید و در فینال ۵ بر صفر موفق شد یو چان از چین تایپه را شکست داد و به مدال طلای این وزن رسید.

در وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنگار احمدی مقابل ساوکی از ژاپن پس از تساوی صفر بر صفر با رای داوران در هانتی برنده تاتامی شد و به دور نیمه نهایی رسید.

در این دیدار مقابل هانف علی از هند ۸ بر صفر به برتری رسید و فینالیست شد و با شکست دادن باکیروا از قزاقستان با نتیجه ۲ بر یک به عنوان قهرمانی آسیا رسید.

در وزن ۶۸+ کیلوگرم، حنانه صالحی ۴ بر صفر بینتی فایزال از مالزی را شکست داد و با این پیروزی فینالیست شد و در فینال موفق شد ۶ بر یک اورزالیوا از قرقیزستان را مغلوب کند و به مدال طلا برسد.

در وزن ۵۵- کیلوگرم، فاطمه زهرا سعیدآبادی ابتدا ۱۰ بر صفر مهیوب از یمن را از پیش رو برداشت و در مرحله نیمه نهایی ۸ بر صفر بر لومباو از فیلیپین پیروز شد و به فینال راه یافت در فینال ۴ بر یک نتیجه را به نگوین از ویتنام واگذار کرد و به مقام نایب قهرمان آسیا رسید و نقره گرفت.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، ابوالفضل همدم جو مقابل نذری محمد از مالزی پس از تساوی صفر بر صفر با رای داوران در هانتی برنده شد. سپس ۶ بر صر میرزوزودا از تاجیکستان را مغلوب کرد و در نیمه نهایی ۵ بر یک الاجمی از کویت را شکست داد و فینالیست شد. همدم جو در فینال ۱۰ بر ۲ نتیجه را توربک از قزاقستان واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.

در وزن ۷۵- کیلوگرم، محمدجواد صفری ۵ بر ۲ ادخامجوم از ازبکستان را برد و راهی دور نیمه نهایی شد. او در این مرحله ۲ بر صفر مسکویچو از قزاقستان را شکست داد و به فینال راه یافت و در فینال پس از تساوی صفر بر صفر برابر موگاری از عربستان با رای داوران در هانتی مغلوب شد و به مدال نقره این وزن رسید.

در وزن ۸۴+ کیلوگرم، ماهان میرزایی ۹ بر صفر لیانگ از چین را در اولین مبارزه برد. او در نیمه نهایی ۷ بر صفر نتیجه را به ژاکسیلوک از قزاقستان واگذار کرد و راهی دیدار رده بندی شد. در این دیدار ۷ بر ۳ القاید از عربستان را برد و صاحب مدال برنز رقابتهای قهرمانی آسیا شد.

در کاتای انفرادی دختران هم ساجده جهانشاهی با امتیاز ۳۷.۰ مقابل ساتوکی از ژاپن با امتیاز ۳۸.۴۰ مغلوب شد و با توجه به راهیابی نماینده ژاپن به فینال، جهانشاهی هم به جدول شانس مجدد رفت و برای کسب مدال برنز به مصاف ترانانون از تایلند رفت و با امتیاز ۳۸.۷۰ در مقابل امتیاز ۳۹.۹۰ حریف تایلندی نتیجه را واگذار کرد و از ادامه مسابقات بازماند. در کاتای انفرادی، علی حاجی زاده با امتیاز ۳۸.۴۰ مقابل چیو از هنگ کنگ با امتیاز ۳۹.۵۰ شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.

در وزن ۵۵- کیلوگرم، علی راهل دور اول نتیجه را به موسیری از عربستان پس از تساوی ۴ بر ۴ و با قانون سنشو واگذار کرد و به جدول شانس مجدد رفت. در این مرحله ۸ بر صفر بر چو از چین تایپه غلبه کرد و در بازی رده بندی ۶ بر یک نتیجه را به اینگلوی از تایلند واگذار کرد و دستش از رسیدن به مدال خالی ماند.

در وزن ۸۴- کیلوگرم، مهدی قادری در اولین دیدار ۳ بر یک مقابل مونایاندی از مالزی ۳ شکست خورد و از حضور در ادامه رقابتها باز ماند.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، هانا حسین پور ۲ بر یک مغلوب ساگین بک از قزاقستان شد و از دور رقابتها کنار رفت.