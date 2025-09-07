به گزارش خبرنگار مهر، محمد منان رئیسی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: آقای پزشکیان! ما شما را به سلامت و صداقت می‌شناسیم و موید این مسئله آن است که در موضوع سفر معاون پارلمانی‌تان به قطب جنوب اثبات کردید که هیچ خط قرمزی در این مسائل حتی برای نزدیکان خود ندارید.

وی متذکر شد: ۶ ماه از سفر وزیر راه و شهرسازی به کیش گذشت و گزارش‌هایی طی هفته اخیر به برخی از نهادهای نظارتی ارسال شده که آن‌ها را رؤیت کردم. آنچه برخی از نمایندگان در مورد سوءاستفاده وزیر از بیت‌المال مطرح کردند، در این گزارش‌ها تأیید شده و نیاز است رئیس جمهور به آن توجه کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در گزارش مذکور اشاره شده که وزیر با سوءاستفاده از بیت‌المال به سفر لاکچری و تفریحی رفته و بعد از افشا شدن موضوع توسط برخی از نمایندگان، بخشی از هزینه به هتل اقامت بازگردانده شد. همچنین در این رابطه به مسئولان هتل فشار آوردند که قبض جدید با قیمت کمتر صادر کنند و این کار انجام و بخشی از پول بازگردانده شد اما بخشی از آن بازگردانده نشد.

منان رئیسی افزود: از همه ناپسندتر دروغی است که وزیر مرتکب شد و اعلام کرد که با هزینه شخصی به سفر رفته است. اگر وزیر با هزینه شخصی به سفر رفته، چرا پول بازگردانده شد؟

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای پزشکیان! یک بار دیگر اثبات کنید که هیچ خط قرمزی به جز رعایت صداقت، سلامت و حریت خودتان ندارید. از سفر لاکچری وزیر راه به کیش ۶ ماه گذشته و نیاز است رئیس‌جمهور با تشکیل کمیته‌ای، گزارش‌ها را رؤیت کند. بنده اگر اشتباه می‌گویم به تمامی ملت ایران تعهد می‌دهم که پشت تریبون مجلس عذرخواهی کنم، اما اگر اظهاراتم درست بود، باید وزیری که از بیت‌ المال سوءاستفاده کرده است، عزل شود.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد وزیر راه و شهرسازی، گفت: چرا وضعیت زمین و مسکن اینگونه است؟ آیا زمین هم به ترامپ، جنگ و تحریم ربط دارد؟

منان رئیسی در پایان و در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: شاهد وضعیت نامناسب فرهنگی در اکران فیلم‌ها در کشور هستیم. متأسفانه نمی‌شود برخی از فیلم‌ها را با خانواده تماشا کرد. وزیر فرهنگ باید پاسخ دهد که درباره وضعیت عفاف و حجاب چه کاری قرار است انجام شود.