به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین اسلامی در خطبه عبادی نمازجمعه این هفته تربت جام با اشاره به آیات و روایات، نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی و قرار گرفتن در مسیر حق و بندگی خداوند متعال توصیه کرد.
امام جمعه تربت جام در بخشی از خطبه سیاسی نمازجمعه این هفته اشاره به توصیههای مقام معظم رهبری، بر لزوم روایت منصفانه و واقعگرایانه از وضعیت کشور تأکید کرد.
وی از مسئولان و مردم خواست که راوی قوتها و پیشرفتهای کشور باشند نه صرفاً بیانگر ضعفها و مشکلات و سیاهنمایی ها که خود معضل دیگری است.
اسلامی با بیان اینکه در کنار مشکلات موجود، خدمات و نقاط قوت بسیاری نیز در کشور وجود دارد، تأکیدکرد: سیاهنمایی و بزرگنمایی مشکلات نه تنها دردی را دوا نمیکند، بلکه باعث ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه میشود که بزرگترین خطر برای یک کشور است.
امام جمعه تربت جام ادامه داد: وظیفه ماست که هنگام بیان مشکلات، با دلسوزی و ارائه راهحل، به رفع آن کمک کنیم، نه اینکه صرفاً به سرزنش و انتقاد بپردازیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر مقابله با عملیات روانی دشمن اشاره کرد و گفت: دشمنان با استفاده از رسانهها و فضای مجازی تلاش میکنند با تکرار گزارههای نادرست، مردم و مسئولان را دچار ابهام و اضطراب کنند تا نتوانیم تصمیمگیری و اقدام درستی داشته باشیم.
اسلامی به تحولات منطقهای و تجاوزات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و با یادآوری تلاشهای این رژیم برای ایجاد «اسرائیل بزرگ» و اشغال بخشی از کشورهای همسایه، به کشورهای عربی منطقه هشدار داد که اگر پرونده غزه و فلسطین بسته شود، این رژیم به سراغ آنها نیز خواهد رفت.
امام جمعه تربت جام با بیان مطلب که تجربه نشان داد که امنیت کشورها با دلار تأمین نمیشود، جانفشانی و صبر رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی را مورد تمجید قرار داد و گفت: این مقاومت است که جلوی زیادهخواهیها و توطئههای دشمن را گرفته است، نه دلارهای نفتی.
نظر شما