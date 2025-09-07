سفیران هیئت ورزش های دانشگاهی البرز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مینو مداح سرمربی تیم‌ملی تکواندو ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس به همراه اکرم خدابنده کاپیتان اسبق تیم ملی که سابقه قهرمانی آسیا و جهان را دارد و آتوسا فرهمند قهرمان سه دوره پوسه جهان به عنوان سفیران هیئت ورزش‌های دانشگاهی البرز انتخاب شدند.

در مراسمی با حضور رضایی مدیر کل ورزش و جوانان، سعیدیان رئیس دانشگاه پیام نور البرز، حجت الاسلام والمسلمین فیاض مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های پیام نور البرز، مسعود مرادی داور بین المللی فوتبال و ناظر داوری فیفا، مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های استان البرز، رؤسای هیئت‌ها، مدیران ورزشی و … این سفیران معرفی شدند.

سعیدیان رئیس دانشگاه پیام نور البرز در این مراسم از آمادگی این دانشگاه برای جذب بدون کنکور مدیران ورزشی، قهرمانان و خبرنگاران و ادامه تحصیل آنان در همه رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی به خصوص رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی خبر داد.

همچنین از لوگوی جدید هیئت ورزش‌های دانشگاهی با حضور مدیر کل ورزش و جوانان، اعضای هیئت رئیسه و سفیران قهرمان رونمایی شد.

فرخ کیا رئیس هیئت ورزش‌های دانشگاهی البرز نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت ورزش برای دانشجویان ابراز امیدواری کرد با حضور قهرمانان خوش نام و پرافتخار ورزش کشور به عنوان سفیران این هیئت، اتفاقات مؤثر و ماندگاری در این حوزه رقم بخورد.

سفیران قهرمان:

مینو مداح؛ سرمربی اسبق تیم ملی تکواندو ی ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس و برترین مربی تکواندوی جهان

اکرم خدابنده کاپیتان اسبق تیم ملی و قهرمان تکواندوی آسیا و جهان

آتوسا فرهمند قهرمان پومسه جهان

اعضای هیئت رئیسه:

حسین‌ پورسلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه

سکینه حبیبی خزانه دار و عضو هیئت رئیسه

چالاک مجیدی مدیر تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

ریحانه ذوقی مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی البرز

طاهره جلیلیان مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرج

مالمیر مدیر تربیت بدنی دانشگاه علمی کاربردی البرز

مسعود جوکار عضو هیئت رئیسه

احمد مسلمان نخبه ورزشی و عضو هیئت رئیسه

حمید عموریزی عضو هیئت رئیسه