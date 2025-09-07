به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی عرب ضمن تبریک هفته وحدت اظهار کرد: امروز بیش از پیش نیاز به وحدت در جهان اسلام احساس می‌شود و همه اندیشمندان و مصلحین جهان اسلام نیز تأکید بر این داشته و دارند که مسلمانان برای آنکه بتوانند در دنیای جدید به خوبی و درستی زندگی کنند چاره‌ای ندارند جز اینکه اختلافات عقیدتی خود را کنار گذاشته و به وحدت برسند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هفته وحدت بهترین فرصت برای اتحاد و همبستگی بیشتر مسلمانان جهان در برابر توطئه‌های دشمنان است، افزود: در طول تاریخ رمز موفقیت مسلمانان در برابر دشمنان وحدت و اتحاد بوده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان هفته وحدت را نمایش و نماد وحدت امت اسلامی دانست و عنوان کرد: ما مسلمانان به عنوان یک وظیفه باید به ایجاد وحدت مکلف باشیم و هفته وحدت باید وسیله‌ای باشد تا پرچم اتحاد را در بین مسلمانان گسترش دهد.

این مسئول انتظامی با بیان اینکه یکپارچگی امت اسلام فتنه‌های دشمنان را خنثی کرده و موجب رشد و بالندگی جامعه اسلامی می‌شود بیان کرد: حفظ وحدت و توجه به این مهم باید اولویت مهم جامعه اسلامی قرار گیرد زیرا وحدت امت اسلام است که دشمنان را مأیوس کرده و توطئه‌هایشان را خنثی می‌کند.

وی در پایان اقتدار و صلابت ایران اسلامی را خاری بر چشم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد: بایستی قدردان مجاهدت‌های دلاورمردانی که اقتدار، آسایش، امنیت و پیشرفت را برای ایران اسلامی به وجود آورده اند باشیم و ان‌شاءالله این امنیت و آرامش با پیروی از سیره و منش شهیدان والامقام استمرار داشته باشد.