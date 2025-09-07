  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

دستگیری قاچاقچی حرفه‌ای با ۲.۵ کیلوگرم موادمخدر در بزرگراه آزادگان

پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در عملیاتی غافلگیرانه، یک قاچاقچی سابقه‌دار را در بزرگراه آزادگان دستگیر و ۲ کیلوگرم شیشه و ۵۰۰ گرم هروئین از خودروی وی کشف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ اعلام کرد: در پی ارجاع چندین فقره گزارش و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از قاچاقچیان سابقه دار مواد مخدر پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از مأموران پایگاه ششم این پلیس مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفتند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با پیگیری‌های شبانه روزی فعالیت متهم و با انجام چندین مرحله تحقیقات گسترده پلیسی و زیر نظر گرفتن رفت و آمدهای نامبرده مشخص شد وی با مراجعه به یکی از استان‌های جنوبی، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را از مبدا استان‌های جنوبی تهیه و قصد دارد آن را توسط یک دستگاه خودرو به تهران منتقل کند.

وی افزود: با مشخص شدن روش کار متهم و شناسایی محور حرکتی وی با هماهنگی مقام قضائی تیمی متشکل از مأموران عملیاتی پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به بزرگراه آزادگان اعزام و محدوده را زیر نظر گرفتند.

سرهنگ باباپور ادامه داد: با تکمیل اقدامات مقدماتی شمارش معکوس برای دستگیری متهم آغاز و در نهایت خودروی سوژه مورد نظر در محدوده بزرگراه آزادگان مشاهده و با استفاده از گشت آشکار در یک عملیات ضربتی و هماهنگ و در اقدامی غافلگیرانه اقدام به متوقف نمودن خودرو کردند.

باباپور گفت: با توقف خودرو، متهم بلافاصله دستگیر و در بازرسی از خودرو نیز ۲کیلو گرم شیشه و ۵۰۰ گرم هروئین کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به همراه مواد مکشوفه به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجویی‌های فنی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد.

