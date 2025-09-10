رونمایی از بازیکن جدید استقلال در تمرینات + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، منیر الحدادی وینگر - مهاجم نامآشنای فوتبال اسپانیا و خرید جدید تیم استقلال، امروز نخستین جلسه تمرینی خود را با آبیپوشان تهرانی پشت سر گذاشت.
این بازیکن که سابقه حضور در تیمهایی چون بارسلونا و سویا را در کارنامه دارد، پس از تکمیل مراحل اداری و عقد قرارداد رسمی، به تمرینات تیم اضافه شد.
الحدادی در اولین حضورش با استقبال گرم بازیکنان و اعضای کادر فنی مواجه شد و بخشی از تمرین را به انجام کارهای بدنی و بخشی دیگر را در کنار سایر بازیکنان با توپ پشت سر گذاشت.
پیوستن این مهاجم مراکشی - اسپانیایی به استقلال، موجی از امیدواری در میان هواداران به وجود آورده و آنها انتظار دارند این بازیکن بینالمللی با تجربه سالها بازی در لالیگا، نقش مهمی در خط حمله تیم ایفا کند. حضور او میتواند تنوع تاکتیکی بیشتری به استقلال ببخشد و دست ساپینتو را برای انتخاب ترکیب هجومی بازتر کند.
