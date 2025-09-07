توقف تبلیغات «یوتانازی» در مشهد ارتباطی به توقیف نمایش ندارد

محسن سمیع درباره وضعیت توقیف نمایش «یوتانازی» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش یوتانازی توقیف نشده و تا تاریخ ۲۸ شهریور روی صحنه اجرا می‌شود.

مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی همچنین درباره حواشی مربوط به تبلیغات نمایش گفت: تابلوهای تبلیغاتی این نمایش جمع‌آوری شده‌اند، اما این اقدام صرفاً به دلیل مسائل قانونی بوده و هیچ ارتباطی با توقیف یا سانسور نمایش ندارد.

وی ابراز کرد: مراحل مختلف تبلیغات تئاتر مانند سایر تبلیغات تجاری باید طی شود و یوتانازی چند مرحله مجوز گرفت و در سطح شهر اکران شد.

سمیع گفت: آقای طهان تهیه‌کننده و کارگردان نمایش، چندین طرح تبلیغاتی ارائه داده‌اند که برخی بازخورد چندانی نداشت و پس از آن طرح جدیدی مجوز گرفت و نزدیک یک ماه و نیم روی تابلوهای شهری نصب شد.

مدیر روابط عمومی ارشاد ادامه داد: طرح آخر متأسفانه به دلیل کوتاهی مدیران کانون، کار برگ تبلیغاتی مجوز قانونی برای این تبلیغات دریافت نکرده بود. پس از گذشت چند بار که اخطار در خصوص پیگیری کاربرگ قانونی تبلیغاتی ابلاغ شد، مجبور شدیم از مدیر کانون درخواست کنیم تابلوها جمع‌آوری شود یا مجوزهای لازم برای تبلیغات جدید اخذ شود.

وی افزود: روز گذشته آقای طهان به صورت حضوری مراجعه کرد و با مدیر کانون تبلیغاتی گفتگو کردیم و مدیر کانون نیز کوتاهی خود را پذیرفت. آقای طهان نیز در حال پیگیری اقدامات لازم برای دریافت مجوز تبلیغات جدید است.

سمیع تاکید کرد: نمایش «یوتانازی» از نظر محتوا و تبلیغات تجاری و نه طرح مشکلی ندارد و تنها به دلیل مسائل قانونی مربوط به مجوزهای تبلیغاتی، تبلیغات قبلی موقتاً جمع‌آوری شده‌اند و مشکل خاصی نبود، اما برخی شبکه‌های مخالف منتظر ایجاد چالش هستند.