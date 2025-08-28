خدمات اورژانسی در محورهای پر تردد بم- دهبکری ارتقا می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رادفر، در حاشیه مراسم بیست و پنجمین پایگاه اورژانس جاده‌ای دانشگاه علوم پزشکی بم در روستای دارزین گفت: راه اندازی این پایگاه اقدام نویدبخش تحولی مهم در ارائه خدمات اورژانسی به مردم منطقه، به‌ویژه در محورهای پرتردد و حادثه‌خیز است.

وی افزود: با توجه به آمار بالای حوادث رانندگی در مسیرهای پرتردد مانند جاده بم-دهبکری، راه‌اندازی این پایگاه اورژانس جاده‌ای، گامی حیاتی در جهت کاهش زمان دسترسی به خدمات درمانی و نجات جان مصدومان خواهد بود.

وی ادامه داد: این بیست و پنجمین پایگاه اورژانس جاده‌ای در شهرستان بم است که با پیگیری‌های مستمر معاونت توسعه و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم و همچنین همکاری مؤثر مرکز حوادث پزشکی، به نتیجه رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم گفت: ساختمان پایگاه اورژانس دارزین در زمینی به مساحت ۱۰۰ متر مربع احداث و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان تجهیز و بازسازی شده است تا بتواند خدمات استاندارد و مؤثری را به هموطنان عزیز ارائه دهد.”

رادفر، همچنین با اشاره به افتتاح دو پروژه مهم دیگر در حوزه بهداشت و درمان منطقه تصریح کرد: پایگاه اورژانس پنج شهری بم با زیربنای ۹۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر دو میلیارد و پانصد میلیون تومان به بهره برداری رسید.

وی افزود: مرکز بهداشت روستای زیدآباد نیز با زیربنای حدود ۲۵۰ متر مربع که ساختمان آن ۹۰ متر مربع مساحت دارد، با اعتبار دو میلیارد و پانصد میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.