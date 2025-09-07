ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر به ارزیابی حضور تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت کافا پرداخت و گفت: این تورنمنت هرسال برگزار می شود و فوتبال ما هم موظف است در آن شرکت کند. البته این موضوع که با تیم اصلی حضور پیدا کنیم یا خیر بستگی به تصمیم فدراسیون فوتبال دارد که امسال تصمیم بر این شد تا تیم ملی با نفرات کامل در این مسابقات حضور پیدا کند.

تیم ملی کشورمان تا قبل از فینال چند بازی برگزار کرد که اگر چه مقابل افغانستان و هند به پیروزی رسیدیم ولی مقابل این دو تیم تحت فشار قرار گرفتیم و حتی مقابل افغانستان یک گل دریافت کردیم و برابر تاجیکستان هم دو گل خوردیم که این موضوع نشان داد هنوز تیم ملی برای برطرف شدن نقاط ضعفش نیاز به بازی‌های تدارکاتی بیشتر دارد.

مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران در ادامه خاطر نشان کرد: کافا یک نکته مهم و مثبت دارد و آن این است که بازیکنان جوان می توانستند در این تورنمنت خود را نشان دهند. البته‌ که بازیکنان جوان در این سه دیدار تحت فشار نبودند و عیار آنها بطور کامل مشخص نشد ولی از انگیزه بالایی برای نمایش توانایی های خود برخوردار هستند.

وی تاکید کرد: بازیکنان با تجربه تیم ملی چندان انگیزه ای برای این تورنمنت ندارند و از نیمکت نشینی هم چندان ناراضی نیستند و شاید تنها بازیکن با تجربه که بسیار با انگیزه بازی می کند رامین رضاییان است که به دلیل آنکه مدتی از تیم ملی دور بوده و دوباره دعوت شده با انگیزه بالا در این تورنمنت بازی می‌کند.

ایمان عالمی اصلی ترین فاکتور برای موفقیت تیم ملی را اینگونه بیان کرد و گفت: اولین و اصلی ترین فاکتور موفقیت تیم ملی برای حضور در جام جهانی دیدارهای تدارکاتی با تیم های صاحب نام است. اگر می خواهیم در جام جهانی موفق باشیم و از اعتبار فوتبال ایران دفاع کنیم باید چشم نواز بازی کنیم و زنگ تفریح دیگر تیم ها نباشیم.

مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: باید با امکانات کامل خود را آماده این رویداد بزرگ جهانی کنیم. بازی با تیم های صاحب نام به فوتبال ما کمک خواهد کرد. بازیکنان جوان ما پخته تر و با انگیزه تر خواهند شد و می توانند نگاه اهالی فوتبال را به سمت خود معطوف کنند. بنابراین فدراسیون فوتبال باید تلاش کند تا با هماهنگی کادر فنی بازی های تدارکاتی با تیم های بزرگ را آماده کند تا تیم ملی با برطرف کردن نقاط ضعفش حضوری پر قدرت در جام جهانی داشته باشد.

کارشناس فوتبال با حمایت از برگزاری منظم لیگ برای موفقیت تیم ملی گفت: سال گذشته لیگ شروع خوبی نداشت ولی امسال چون سال منتهی به جام جهانی است بازیکنان تیم های لیگ برتری با انگیزه بیشتری بازی می کنند و لیگ جذاب تر هم خواهد شد. بازیکنان لیگ می‌خواهند با تمام وجود بازی کنند و خود را به کادر فنی تیم ملی نشان دهند.

وی تاکید کرد: ضمن اینکه حضور بازیکنان خارجی در تیم های مختلف هم انگیزه بازیکنان جوان را بیشتر کرده و هم آنها می توانند از تجربیات خارجی ها استفاده کنند و در مجموع اعتقاد دارم لیگ بهتر و متفاوت تری را نسبت به فصل پیش داشته باشیم و کادر فنی هم باید با دقت و وسواس زیاد تمامی بازی های لیگ را زیر نظر داشته باشد .

عالمی در خصوص انتقاداتی که از کادر فنی مطرح می شود نیز گفت: بدون شک تیم ملی در اختیار هر سرمربی که باشد مورد نقد قرار خواهد گرفت. اما انتفاد باید سازنده باشد نه در جهت تخریب تیم ملی. نقد سازنده کمک موثری به عملکرد تیم ملی خواهد داشت و هشداری به موقع خواهد بود.

مهاجم سابق فوتبال ایران در پایان تاکید کرد: البته‌ کادر فنی صرف نظر از هر انتقادی باید از انتخاب های خود دفاع کند چون انتخاب بازیکن به اردوی تیم ملی سلیقه ای و بر اساس تفکرات کادر فنی صورت می‌گیرد پس باید کادر فنی و خصوصا سرمربی از نفراتی که به اردو دعوت می شوند و حتی در لیست اعزامی به جام جهانی قرار می‌گیرد تمام قد دفاع کند تا بازیکن با آرامش و به دور از استرس مقابل حریفان به میدان برود.