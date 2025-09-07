  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۱

بازدید وزیر حمل‌ونقل ترکمنستان از بندر خشک ریلی تهران

معاون بازرگانی و بهره‌برداری راه آهن با اشاره به اهمیت بازدید وزیر حمل و نقل ترکمنستان از بندر خشک ریلی، از آمادگی پذیرش بخش خصوصی اراضی این بندر برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مامِت آکمامدوف، وزیر حمل و نقل کشور ترکمنستان، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی مرتضی جعفری، معاون بازرگانی و بهره‌برداری راه آهن جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه ایران، از بخش‌های مختلف بندر خشک ریلی تهران (آپرین) بازدید و از نزدیک با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و فعالیت‌های این مرکز لجستیک آشنا شد.

مرتضی جعفری در این بازدید گفت: مرکز لجستیک آپرین متصل‌کننده شرق به غرب و شمال به جنوب کشور است و تمام بارهای موجود در این شبکه ریلی در ایستگاه آپرین تفکیک شده و با قطارهای مختلف به مقاصد خود اعزام می‌شوند.از آمادگی پذیرش بخش خصوصی اراضی این بندر برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد

وی از آمادگی پذیرش بخش خصوصی اراضی این بندر برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد.

زهره آقاجانی

