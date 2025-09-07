  1. دانش و فناوری
  2. علم و دانش
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

طولانی‌ترین خسوف قرن در آسمان ایران رؤیت شد

طولانی‌ترین خسوف قرن در آسمان ایران رؤیت شد

شامگاه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ یکی از نادرترین و طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی‌های قرن در سراسر ایران قابل مشاهده شد؛ پدیده‌ای که به «ماه خونین» شهرت دارد و ماه را تا بامداد به رنگ سرخ مسی درمی‌آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، آسمان ایران شاهد وقوع یکی از نادرترین و طولانی‌ترین خسوف‌های قرن است. این ماه‌گرفتگی کامل که به «ماه خونین» نیز شهرت دارد، پس از هفت سال رخ می‌دهد و به‌طور کامل در سراسر کشور قابل مشاهده است.

ماه‌گرفتگی از ساعت ۱۸:۵۶ آغاز شده و از ساعت ۱۹:۵۷ به‌صورت جزئی قابل مشاهده خواهد بود؛ زمانی که ماه وارد سایه زمین می‌شود و به تدریج تاریک خواهد شد. بهترین زمان برای رصد این پدیده از ابتدای خسوف جزئی یعنی ساعت ۱۹:۵۷ دقیقه تا پایان آن در حدود ساعت ۲۵ دقیقه بامداد است.

در طول این رخداد نجومی، ماه به رنگ سرخ مسی درمی‌آید که جلوه‌ای تماشایی به آسمان شب می‌بخشد. این خسوف کامل، یکی از زیباترین رویدادهای آسمانی قرن به شمار می‌آید و فرصتی کم‌نظیر برای علاقه‌مندان نجوم در سراسر ایران فراهم می‌کند.

کد خبر 6582872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها