به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، آسمان ایران شاهد وقوع یکی از نادرترین و طولانی‌ترین خسوف‌های قرن است. این ماه‌گرفتگی کامل که به «ماه خونین» نیز شهرت دارد، پس از هفت سال رخ می‌دهد و به‌طور کامل در سراسر کشور قابل مشاهده است.

ماه‌گرفتگی از ساعت ۱۸:۵۶ آغاز شده و از ساعت ۱۹:۵۷ به‌صورت جزئی قابل مشاهده خواهد بود؛ زمانی که ماه وارد سایه زمین می‌شود و به تدریج تاریک خواهد شد. بهترین زمان برای رصد این پدیده از ابتدای خسوف جزئی یعنی ساعت ۱۹:۵۷ دقیقه تا پایان آن در حدود ساعت ۲۵ دقیقه بامداد است.

در طول این رخداد نجومی، ماه به رنگ سرخ مسی درمی‌آید که جلوه‌ای تماشایی به آسمان شب می‌بخشد. این خسوف کامل، یکی از زیباترین رویدادهای آسمانی قرن به شمار می‌آید و فرصتی کم‌نظیر برای علاقه‌مندان نجوم در سراسر ایران فراهم می‌کند.