۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵

شورای فرهنگی محور برنامه‌ریزی دینی و اجتماعی مساجد است

بوشهر- امام جمعه دشتستان گفت: تشکیل شورای فرهنگی، محور برنامه‌ریزی دینی و اجتماعی مساجد است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح یکشنبه شب در نشست هیئت امنای مسجد فردوس برازجان به اهمیت تشکیل شورای فرهنگی مسجد به عنوان بازوی فکری و اجرایی در برنامه‌های دینی، تربیتی و اجتماعی تأکید و اظهار کرد: شورای فرهنگی مسجد می‌تواند با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه ارتقای معنوی و اجتماعی مسجد و جذب نوجوانان و جوانان را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت تکریم و حمایت از امام جماعت جدید مسجد به عنوان محور فعالیت‌های فرهنگی و معنوی تأکید کرد و افزود: امام جماعت، نقش محوری در هدایت و اجرای برنامه‌های عبادی و فرهنگی دارد و حمایت از وی موجب تقویت ارتباط معنوی و فرهنگی مسجد با مردم خواهد شد.

امام جمعه دشتستان در ادامه با اشاره به اهمیت تحقق مسجد محله‌محور گفت: مسجد باید به کانون ارتباط مؤثر با خانواده‌ها، جوانان و اهالی محل تبدیل شود. این امر از طریق برنامه‌های هدفمند، متنوع و خدمت‌رسانی به جامعه محلی ممکن خواهد بود.

وی در پایان بر لزوم اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای جذب نوجوانان و جوانان به مسجد، ارتقای خدمات اجتماعی و معنوی و تقویت همبستگی محلی تأکید کرد.

در این نشست موضوعات مهمی پیرامون فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مسجد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

