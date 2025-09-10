اخلاق پیامبر(ص)نسخه شفابخش وحدت مسلمانان است؛هنر اسلامی پلی میان دل ها

مولوی غلام حیدر فاروقی در گفت و گو با خبرنگار مهر که به مناسبت هفته وحد انجام شد در سخنانی با اشاره به جایگاه والای اخلاق پیامبر اسلام (ص) گفت: خداوند متعال در قرآن کریم، در مدح پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «إِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ»؛ یعنی ای پیامبر، تو بر خلقی بزرگ آراسته هستی.

امام جمعه اهل سنت بیرجند افزود: اخلاق و سیره پیامبر در همه عرصه‌ها آن‌قدر گسترده است که زبان از بیان آن قاصر می‌ماند و پیامبر (ص) خود در روایات متعدد تأکید فرمودند که مسلمان باید در اخلاق همانند ایشان باشد.

اخلاق پیامبر الگوی مسلمانان

مولوی فاروقی تأکید کرد: همچنین خداوند دستور داده است: «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»؛ یعنی مسلمانان باید پیامبر را در کردار و رفتار الگوی خود قرار دهند.

امام جمعه اهل سنت بیرجند خاطرنشان کرد: اگر امروز مسلمانان به اخلاق پیامبر تمسک می‌جستند، نه سخن زشت بر زبان می‌آوردند و نه پاسخ بدی را با بدی می‌دادند.

وی با اشاره به اینکه یکی از بارزترین اخلاق پیامبر گذشت بود، بیان کرد: آن حضرت حتی در برابر ظلم و اهانت، عفو و بخشش را برمی‌گزید و بنابراین اگر مسلمانان نیز امروز در برابر خطاهای دیگران صبر و گذشت داشته باشند، وحدت و انسجام امت اسلامی تقویت خواهد شد.

هنر اسلامی؛ حلقه پیوند ملت‌ها

مولوی فاروقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارتباط بحث اخلاق اسلامی با میراث فرهنگی و هنر اظهار کرد: هنر همواره عامل پیوند انسان‌ها بوده است؛ چه در دوران قبل از اسلام و چه پس از آن. به ویژه هنر اسلامی که برگرفته از ارزش‌های اخلاقی پیامبر (ص) است، می‌تواند مسلمانان را به هم نزدیک‌تر کند.

وی تأکید کرد: هنر اسلامی نه تنها حافظ هویت فرهنگی ملت ایران است، بلکه همچون پلی میان امت‌های مسلمان عمل کرده و باعث اتحاد و انسجام بیشتر می‌شود.