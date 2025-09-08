به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبائی در اطلاعیه‌ای، نحوه ثبت نام پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان، سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را به همراه اطلاعات تکمیلی در خصوص فرایندهای لازم برای ثبت نام را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: ضمن عرض تبریک، خیرمقدم و آرزوی موفقیت برای همه پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به اطلاع می‌رساند، ثبت نام در دو مرحله الکترونیکی و تشکیل پرونده انجام می‌شود. ضروری است پذیرفته‌شدگان قبل از هرگونه اقدام، موارد مندرج در شیوه‌نامه را به دقت مطالعه و بر اساس زمان‌بندی اعلام شده اقدام کنند.

مرحله ثبت نام الکترونیکی در بازه زمانی ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین شده است. از این رو همه پذیرفته‌شدگان باید با ورود به سامانه آموزشی گلستان به نشانی ems.atu.ac.ir، نسبت به ثبت نام در این بازه زمانی اقدام کنند.

