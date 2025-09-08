به گزارش خبرنگار مهر، علی شجاع حیدری، صبح دوشنبه در جمع اعضای شورای امر به معروف کارخانه لاستیک بارز کرمان، با اشاره به اهمیت هفته وحدت و توطئه دشمنان برای ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی، اظهار داشت: خوشبختانه با ابتکار امام خمینی (ره) این ایام به‌عنوان هفته وحدت نام‌گذاری شد تا این اختلاف ظاهری، به فرصتی برای همدلی و انسجام اسلامی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی بالاترین معروف است، افزود: هر تلاشی که موجب تضعیف نظام اسلامی شود، بالاترین منکر خواهد بود و مجموعه بارز در این زمینه کارنامه‌ای درخشان دارد.

شجاع حیدری، با اشاره به ظرفیت‌های زیست‌محیطی و صنعتی بارز تصریح کرد: این کارخانه نه‌تنها در تولید حدود پنجاه درصد لاستیک کشور نقش محوری دارد، بلکه با ایجاد ۷۰ هکتار فضای سبز در کارخانه، به معنای واقعی یک کارخانه اکسیژن‌ساز برای کرمان محسوب می‌شود.

