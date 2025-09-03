  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

۱۶۵ گروه جهادی در استان کرمان امر به معروف و نهی از منکر می کنند

کرمان- دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان گفت: تعداد ۱۶۵ گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر متشکل از ۵ تا ۷ نفر عضو در سراسر استان کرمان فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شجاع حیدری، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به وظایف محوله به ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطابق با ماده ۱۶ قانون گفت: تعداد ۱۲ وظیفه اساسی بر عهده ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که مصوبات شورای آن دارای جنبه لازم‌الاجرا می‌باشند.

وی ضمن تشریح برنامه‌های پیش‌بینی شده برای جشنواره «خاتم»، از رویکردهای جدید و جامع این ستاد در حوزه‌های مردمی‌سازی، نظارت و آموزش خبر داد.

شجاع حیدری، گفت: جشنواره «خاتم» در راستای “مردمی‌سازی احساس تکلیف در حوزه اجتماعی” و همزمان با ایام هفته وحدت برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: جشنواره «خاتم» که در گلزار شهدای کرمان برگزار می‌شود شامل یادواره شهدا، برپایی «منبر معروف» و راه‌اندازی «میز احیا» با هدف تسهیل ارتباط عموم با روحانیون است.

وی ادامه داد: این جشنواره از هفتم شهریورماه با برگزاری یادواره شهدای دولت و شهدای امر به معروف آغاز شده و تا هجدهم شهریورماه، ۱۴ برنامه متنوع را در گلزار شهدای کرمان شامل خواهد شد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان همچنین به تشکیل سه هیئت اندیشه‌ورز تخصصی در حوزه‌های دانشگاهی، عمومی و بانوان در سطح استان کرمان اشاره کرد که نقش مهمی در بررسی و تدوین برنامه‌ها ایفا می‌کنند.

شجاع‌حیدری، با اشاره به اینکه از وظایف محوری ستاد، آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر در جامعه است تصریح کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر نهادی اجرایی نیست، بلکه وظیفه نظارت بر اجرا را بر عهده دارد.

وی با تاکید بر مردمی بودن فریضتین امر به معروف و نهی از منکر، بیان داشت: این وظیفه همگانی در سه حوزه مردم به حکومت، مردم به مردم و حکومت به مردم تعریف می‌شود.

وی مردم را پایه حیات امر به معروف و نهی از منکر دانست و خاطرنشان کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظیفه زمینه‌سازی برای حضور فعال مردم را بر عهده دارد و این فریضتین به عنوان یک حرکت مردم پایه شناخته می‌شوند که حکومت می‌بایست بر آن نظارت کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: فعالیت در این حوزه یک کنشگری اجتماعی است که نیازمند حمایت ستاد، پشتیبانی دادگستری و در صورت لزوم، حمایت نیروی انتظامی است.

شجاع حیدری، از انجام آموزش‌های امر به معروف با هدف رفع نارضایتی ارباب رجوع از دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: در سال جاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر به صورت ویژه به فضای مجازی ورود می‌کند.

وی افزود: در ساختار مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعداد ۱۶۵ گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر، متشکل از ۵ تا ۷ نفر عضو در سراسر استان کرمان فعالیت می‌کنند.

