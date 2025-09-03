۱۶۵ گروه جهادی در استان کرمان امر به معروف و نهی از منکر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی شجاع حیدری، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به وظایف محوله به ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطابق با ماده ۱۶ قانون گفت: تعداد ۱۲ وظیفه اساسی بر عهده ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که مصوبات شورای آن دارای جنبه لازم‌الاجرا می‌باشند.

وی ضمن تشریح برنامه‌های پیش‌بینی شده برای جشنواره «خاتم»، از رویکردهای جدید و جامع این ستاد در حوزه‌های مردمی‌سازی، نظارت و آموزش خبر داد.

شجاع حیدری، گفت: جشنواره «خاتم» در راستای “مردمی‌سازی احساس تکلیف در حوزه اجتماعی” و همزمان با ایام هفته وحدت برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: جشنواره «خاتم» که در گلزار شهدای کرمان برگزار می‌شود شامل یادواره شهدا، برپایی «منبر معروف» و راه‌اندازی «میز احیا» با هدف تسهیل ارتباط عموم با روحانیون است.

وی ادامه داد: این جشنواره از هفتم شهریورماه با برگزاری یادواره شهدای دولت و شهدای امر به معروف آغاز شده و تا هجدهم شهریورماه، ۱۴ برنامه متنوع را در گلزار شهدای کرمان شامل خواهد شد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان همچنین به تشکیل سه هیئت اندیشه‌ورز تخصصی در حوزه‌های دانشگاهی، عمومی و بانوان در سطح استان کرمان اشاره کرد که نقش مهمی در بررسی و تدوین برنامه‌ها ایفا می‌کنند.

شجاع‌حیدری، با اشاره به اینکه از وظایف محوری ستاد، آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر در جامعه است تصریح کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر نهادی اجرایی نیست، بلکه وظیفه نظارت بر اجرا را بر عهده دارد.

وی با تاکید بر مردمی بودن فریضتین امر به معروف و نهی از منکر، بیان داشت: این وظیفه همگانی در سه حوزه مردم به حکومت، مردم به مردم و حکومت به مردم تعریف می‌شود.

وی مردم را پایه حیات امر به معروف و نهی از منکر دانست و خاطرنشان کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظیفه زمینه‌سازی برای حضور فعال مردم را بر عهده دارد و این فریضتین به عنوان یک حرکت مردم پایه شناخته می‌شوند که حکومت می‌بایست بر آن نظارت کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: فعالیت در این حوزه یک کنشگری اجتماعی است که نیازمند حمایت ستاد، پشتیبانی دادگستری و در صورت لزوم، حمایت نیروی انتظامی است.

شجاع حیدری، از انجام آموزش‌های امر به معروف با هدف رفع نارضایتی ارباب رجوع از دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: در سال جاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر به صورت ویژه به فضای مجازی ورود می‌کند.

وی افزود: در ساختار مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعداد ۱۶۵ گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر، متشکل از ۵ تا ۷ نفر عضو در سراسر استان کرمان فعالیت می‌کنند.