آغاز پویش «بنای مهربانی» برای حمایت از جامعه هدف بهزیستی استان سمنان

محمد نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز پویش «بنای مهربانی» همزمان با سراسر کشور در استان سمنان خبر داد و افزود: هدف این پویش تامین نیازهای ضروری خانواده های تحت پوشش بهزیستی استان سمنان است.

وی این پویش را نمادی از همبستگی اجتماعی دانست و ادامه داد: مدت اجرای طرح بازه سوم لغایت بیست و پنجم خرداد ماه همزمان با اعیاد قربان و غدیر خم خواهد بود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به اینکه در این طرح سه هزار و ۲۹۴ هزار بسته معیشتی و یک هزار و ۵۸۷ هزار بسته لوازم بهداشتی می بایست تهیه شود، توضیح داد: این بسته ها به خانواده‌های ضایعه نخاعی و بستر گرا خواهد رسید.

نسیمی به وجود چهار کودک بازمانده از تحصیل خبر داد و اظهار داشت: این کودکان نیازمند حمایت خیران و نیکوکاران استان سمنان هستند که با سابقه خوب مشارکت مردم در کار خیر قطعا این هدف گذاری رقم می خورد.