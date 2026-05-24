۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

آغاز پویش «بنای مهربانی» برای حمایت از جامعه هدف بهزیستی استان سمنان

سمنان- مدیرکل بهزیستی استان سمنان از آغاز پویش «بنای مهربانی» در استان خبر داد و گفت: رویکرد طرح، رفع دغدغه معیشت و بهداشت مددجویان تحت پوشش است.

محمد نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز پویش «بنای مهربانی» همزمان با سراسر کشور در استان سمنان خبر داد و افزود: هدف این پویش تامین نیازهای ضروری خانواده های تحت پوشش بهزیستی استان سمنان است.

وی این پویش را نمادی از همبستگی اجتماعی دانست و ادامه داد: مدت اجرای طرح بازه سوم لغایت بیست و پنجم خرداد ماه همزمان با اعیاد قربان و غدیر خم خواهد بود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به اینکه در این طرح سه هزار و ۲۹۴ هزار بسته معیشتی و یک هزار و ۵۸۷ هزار بسته لوازم بهداشتی می بایست تهیه شود، توضیح داد: این بسته ها به خانواده‌های ضایعه نخاعی و بستر گرا خواهد رسید.

نسیمی به وجود چهار کودک بازمانده از تحصیل خبر داد و اظهار داشت: این کودکان نیازمند حمایت خیران و نیکوکاران استان سمنان هستند که با سابقه خوب مشارکت مردم در کار خیر قطعا این هدف گذاری رقم می خورد.

