اهدای ۲۴۵ فقره جهیزیه به نوعروسان کردستانی در هفته جاری

رضا طوسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اهدای جهیزیه به نوعروسان کردستانی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از برنامه‌های این نهاد است که در طول سال انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در هفته جاری به نوعروسان کمیته امداد جهیزیه اهدا می‌شود، افزود: این اقدام از ۲۲ آبان آغاز شده و تا چند روز آینده استمرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان بیان کرد: قرار است در این هفته ۲۴۵ جهیزیه به نوعروسان اهدا شود که شامل هر جهیزیه شامل پنج فقره کالای اساسی است.

طوسی تصریح کرد: یخچال، تلویزیون، لباسشویی، جاروبرقی و اجاق گاز به عنوان لوازم ضروری زندگی به هر نوعروس اهدا می‌شود.

وی به ارزش ریالی این جهیزیه‌ها پرداخت و اضافه کرد: قیمت ریالی هر جهیزیه ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان اضافه کرد: از تعداد جهیزیه‌های یاد شده ۴۵ فقره بین مددجویان منطقه یک سنندج، ۳۳ فقره منطقه دو سنندج، ۲۱ فقره بانه، ۱۰ فقره بیجار، ۱۱ فقره دهگلان، ۱۴ فقره دیواندره، ۱۳ فقره سروآباد، ۳۶ فقره سقز، ۱۱ فقره قروه، ۱۵ فقره کامیاران و ۳۶ فقره مریوان توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون در مجموع ۸۲۹ فقره جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت این نهاد اهدا شده است.