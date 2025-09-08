اروپا به دنبال همراه کردن آمریکا در نوزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیک تامیز، اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از جدیدترین دور از اقدامات خود علیه روسیه به بهانه فشار بر مسکو به منظور پایان دادن به جنگ اوکراین، در حال بررسی تحریم‌های جدیدی علیه حدود ۶ بانک و شرکت انرژی روسیه است.

به گفته افراد مطلع از این موضوع، تحریم‌های مذکور که نوزدهمین بسته تحریمی علیه مسکو به شمار می‌آید، همچنین می‌تواند باعث شود که اتحادیه اروپا سیستم‌های پرداخت و کارت اعتباری روسیه، مبادلات ارزهای دیجیتال را هدف قرار داده و همچنین محدودیت‌های بیشتری را در تجارت نفت این کشور اعمال کند.

منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، در ادامه اضافه کردند که اتحادیه اروپا امیدوار است که برخی از جدیدترین اقدامات خود علیه مسکو را با آمریکا هماهنگ کند.

در همین ارتباط، خبرگزاری رویترز در این خصوص اعلام کرد: کمیسیون اروپا امروز دوشنبه خبر داد که دیوید اوسالیوان فرستاده تحریم‌های اتحادیه اروپا به همراه تیمی از کارشناسان در واشنگتن است تا با همتایان آمریکایی خود درباره وضع تحریم‌های بیشتر علیه روسیه گفتگو کند.

بر اساس اعلام منابع آگاه، کمیسیون اروپا نوزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه را تا ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور ماه) پیشنهاد خواهد داد.